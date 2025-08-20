شفيونتيك ورود يتقدمان في منافسات الزوجي بفلاشينج ميدوز

نيويورك (د ب أ)

تجاوزت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك إرهاقها لتتشارك مع كاسبر رود في تحقيق انتصارين متتاليين، في منافسات الزوجي المختلط المجددة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبدت شفيونتيك التي تغلبت أمس الاثنين على الإيطالية جاسمين باوليني، بعد صراع استمر ساعتين لتفوز ببطولة سينسيناتي المفتوحة، مفعمة بالحيوية وهي ورود في الطريق نحو التأهل إلى نصف نهائي منافسات الزوجي المختلط.

واحتاجت شفيونتيك ورود إلى 39 دقيقة فقط للفوز على الثنائي الأميركي ماديسون كيز وفرانسيس تيافو بنتيجة 4/ 1 و4/ 2 في مباراتهما الافتتاحية على ملعب آرثر آش، ثم عادا بعد حوالي 20 دقيقة ليهزما كاتي ماكنالي ولورنزو موسيتي بنتيجة/5 3 و4/2 في دور الثمانية.

وقالت شفيونتيك: «بصراحة، شعرت وكأن اليومين الماضيين كانا يوماً واحداً، لكنني سعيدة جداً بوجودي هنا».

من جانبه قال رود: «سعيد بالانضمام إلى إيجا، لديها حاسة الفوز هذه الأيام، لذا سأنضم إليها الآن، ولنرى إن كان بإمكاننا الفوز بالمزيد قبل انتهاء منافسات الزوجي المختلط».

وكانت ماكنالي وموسيتي تأهلا إلى دور الثمانية في وقت سابق بعد فوزهما على اليابانية نعومي أوساكا والفرنسي جايل مونفيس بنتيجة 5/ 3 و4/2.

وخرجت أسطورة التنس الأميركية فينوس ويليامز وشريكها رايلي أوبيلكا من الدور الأول على يد كارولينا موتشوفا وأندريه روبليف، بخسارتهما 2/ 4 و4/5.

وأطاح الثنائي الإيطالي المكون من أندريا فافاسوري وسارا إيراني، بالكازاخية يلينا ريباكينا والأميركي تايلور فريتز 4/2 و4/2.