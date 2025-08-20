«لازافيك» يحصد لقب بطولة أبوظبي «ماسترز للشطرنج»

أبوظبي (وام)

أحرز اللاعب دينيس لازافيك من بيلاروسيا لقب بطولة «أبوظبي ماسترز»، التي أقيمت عبر منصة «تشيز دون كوم»، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الصيني هاوين سو، وجاء ثالثاً فولودار مورزن من روسيا، ورابعاً آرام هاكوبيان من أرمينيا.

وتم تنظيم البطولة على مرحلتين، جاءت الأولى بالنظام السويسري من 11 جولة، وشملت الثانية تأهل 4 لاعبين للنهائي بنظام خروج المغلوب.

وشهدت المنافسة، التي تم تنظيمها للمرة الثانية ونظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتزامن مع مهرجان أبوظبي الدولي، مشاركة 350 لاعباً من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، من بينهم 176 أستاذاً دولياً كبيراً، و164 أستاذاً دولياً.

واستمرت المباريات لأكثر من 6 ساعات، وضمت عدداً من اللاعبين البارزين، بينهم المصنف الثاني في العالم هيكاروا ناكامورا من الولايات المتحدة الأميركية، ومواطنه هانس نيمان، والذي يدخل ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم.

كما شهدت المنافسة وجود المصنف الخامس على العالم، الهندي أرجون اريجايسي، والمصنف التاسع الألماني فينسن كريمر، والمصنف العاشر انيش جيري من هولندا، وبطل العالم للشطرنج الخاطف فولودار مورزن.

من جانب آخر، أطلق الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضربة البداية في الجولة الخامسة لبطولة الأساتذة مساء أمس، بحضور حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، ويوسف أحمد، الأمين العام للنادي، وسط أجواء قوية من المنافسات.

وانفرد اللاعب الصيني زينغ شونغشينغ بالصدارة، إثر فوزه في المباراة الخامسة على التوالي، وحصوله على 5 نقاط، يليه مواطنه سو هاوين برصيد 4.5 نقطة، بينما يتنافس 8 لاعبين على المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكل منهم.