إدارة خورفكان تكرم طفلاً من جماهير النادي

فيصل النقبي (خورفكان)

كرّمت إدارة نادي خورفكان أحد الأطفال من جماهير الفريق، بعد أن توقّع بشكل صحيح نتيجة المباراة الماضية أمام الجزيرة، في مبادرة تعكس حرص النادي على تعزيز التواصل مع جماهيره ودعم الفئات الصغيرة من عشاقه.

وفي السياق نفسه، عاد الفريق إلى أجواء التدريبات اليومية تحت قيادة مدربه الوطني حسن العبدولي، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة البطائح المقبلة ضمن دوري أدنوك للمحترفين.

وخلال الحصة التدريبية، ركّز العبدولي على الجوانب التكتيكية والفنية، مطالباً لاعبيه بالتركيز الكامل والجدية التامة، ومؤكداً أن لقاء البطائح لن يكون سهلاً في ظل قوة المنافس ورغبته في تعويض نتائجه السابقة.

كما شدد المدرب على ضرورة طي صفحة الفوز الأخير على الجزيرة، موضحاً أن التفكير في الماضي قد يشتت تركيز اللاعبين، وأن الأهم هو مواصلة العمل بنفس الروح وتقديم أداء يليق بجماهير خورفكان.

ومن جهة أخرى، غادر راشد علي حارس مرمى الفريق إلى خارج الدولة، لتلقي العلاج وإجراء جراحة في الركبة، على أن يحدد الجهاز الطبي فترة غيابه وموعد عودته لاحقاً.