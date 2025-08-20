الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليدز وسندرلاند يعادلان إنجاز الجولة الأولى بعد 3 مواسم

ليدز وسندرلاند يعادلان إنجاز الجولة الأولى بعد 3 مواسم
20 أغسطس 2025 10:45

معتز الشامي (أبوظبي)

عادل ليدز يونايتد وسندرلاند الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز للأندية الصاعدة في الأسبوع الافتتاحي، حيث حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى.
حقق سندرلاند عودة قوية إلى البريميرليج، بفوز ساحق 3-0 على وستهام يونايتد، في ملعب النور، يوم السبت. ثم فاز ليدز على إيفرتون 1-0 في إيلاند رود، يوم الاثنين، لتحصد الفرق الصاعدة 6 نقاط. أما بيرنلي، ثالث الصاعدين، فخسر بثلاثية دون رد أمام توتنهام هوتسبير، وهذه هي المرة الأولى منذ موسم 2021/22، والثالثة فقط على الإطلاق، التي يفوز فيها فريقان صاعدان بمباراتهما الافتتاحية.
وهي المرة الأولى على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يفوز فيها فريقان صاعدان مع الحفاظ على نظافة شباكهما في الأسبوع الافتتاحي، ولم يسبق في الدوري الإنجليزي الممتاز أن حققت الفرق الثلاثة الصاعدة من الدرجة الثانية فوزاً في الجولة الافتتاحية، أما آخر مرة حصدت فيها ثلاثة أندية صاعدة 6 نقاط من أصل 9 ممكنة في مبارياتها بالجولة الأولى، فكانت في موسم 2021/ 2022.
وفي تلك المناسبة، فاز برينتفورد، في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرسنال بنتيجة 2-0، بينما تغلب واتفورد على أستون فيلا بنتيجة 3-2، وخسر نورويتش سيتي أمام ليفربول بنتيجة 3-0، وكانت المرة الأولى في موسم 1997/1998، عندما فاز بولتون واندررز، وكريستال بالاس أيضاً.
وتُبشّر النتائج بالخير للفرق الصاعدة، لتجنب سلسلة هزائم غير مرغوب فيها، ففي آخر موسمين من البريميرليج، هبطت مباشرة الفرق الثلاثة التي صعدت، إبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثهامبتون في موسم 2024/ 2025، وبيرنلي ولوتون تاون وشيفيلد يونايتد في موسم 2023/ 2024.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
أرسنال
