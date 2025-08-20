ماستانتونو يدخل التاريخ من الدرجة الثالثة!

علي معالي (أبوظبي)

ترك الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بصمته عندما ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني في صفوف فريق ريال مدريد، بعدما شارك في مباراة أوساسونا والتي انتهت للريال 1-0، حيث شارك الصاعد فرانكو البالغ من العمر 18 عاماً في الدقيقة 68، بدلاً من إبراهيم دياز، ولعب ماستانتونو كجناح أيمن وأظهر بوضوح رغبته وثقته في الملعب، مما خلق بعض الفرص لفريقه، وفي 28 دقيقة قضاها في الملعب، ترك ماستانتونو انطباعاً قوياً لدى المشجعين.

أصبح الشاب فرانكو ثالث أصغر لاعب أجنبي يظهر لأول مرة في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، والجدير بالذكر أن ماستانتونو كان قد بلغ من العمر 18 عاماً قبل خمسة أيام فقط من المباراة.

حامل الرقم القياسي للعمر هو النرويجي مارتن أوديجارد (16 عاماً و133 يوماً) وهو لاعب أرسنال الإنجليزي حالياً، يليه الكاميروني صامويل ايتو (17 عاماً و270 يوماً).

في المباراة ضد أوساسونا، سدد ماستانتونو تسديدة على المرمى، كما خلق فرصة تسجيل، وحصل على معدل دقة تمرير يصل إلى 89٪.