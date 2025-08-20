الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

بني ياس يستضيف بطولة «عام المجتمع» للكرة الطائرة بمشاركة المنتخب

بني ياس يستضيف بطولة «عام المجتمع» للكرة الطائرة بمشاركة المنتخب
20 أغسطس 2025 12:26

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُنظم نادي بني ياس الرياضي بطولة «عام المجتمع 2025» للكرة الطائرة، على صالة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمشاركة نخبة من الأندية والمنتخبات، وهي الهلال السعودي، الزمالك المصري، منتخب الإمارات، والمستضيف نادي بني ياس.
وتقام البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار حرصه على رعاية الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.
وتنطلق المنافسات في 26 أغسطس 2025، فيما يجري استقبال الفرق المشاركة وتُجرى مراسم القرعة في اليوم السابق 25 أغسطس، إيذاناً بانطلاق الحدث الكبير.
وفي هذا السياق، أكد سالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، أن البطولة تمثل محطة مهمة لتحضير الفرق للموسم الجديد، وفرصة مميزة لمشاركة الأشقاء من الأندية خارج الدولة إلى جانب منتخب الإمارات، بما يتيح الاحتكاك مع لاعبين مميزين، ويمنح البطولة قيمة فنية وتنظيمية إضافية.
يذكر أن بني ياس كان قد فرض هيمنته على ألقاب الموسم الماضي في منافسات فئة الرجال للكرة الطائرة، بتتويجه بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد وكأس السوبر، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس الإمارات.

بني ياس
الهلال السعودي
الزمالك
