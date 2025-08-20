الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس فورمولا1: عودة السباقات إلى ألمانيا ممكنة

رئيس فورمولا1: عودة السباقات إلى ألمانيا ممكنة
20 أغسطس 2025 12:38

برلين(د ب أ)

قال ستيفانو دومينيكالي، رئيس سباقات سيارات فورمولا1، إنه لا يمانع في عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى إلى جدول السباقات، لكن مثل هذا الاحتمال يبدو غير مرجح في الوقت الحالي.
وأقيم 79 سباقاً لفورمولا1 في ألمانيا، كان آخرها في عام 2020، عندما استضاف مضمار «نوربرجرينج» سباقاً استثنائياً خلال موسم جائحة كورونا. وكان آخر سباق جائزة كبرى ألماني رسمي أقيم في 2019 في هوكنهايم، علماً بأن كلا المضمارين واجها صعوبات مالية لتنظيم مثل هذا الحدث. 

وقال دومينيكالي لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية، اليوم الأربعاء: «المال ليس أولوية في الوقت الحالي. في المقام الأول الأمر يتعلق بمعرفة من يجب أن نتحدث معه. نحن مستعدون لبدء المحادثات».
وأضاف: «ألمانيا هي ألمانيا، وهي تنتمي لفورمولا1، لذلك إذا كان هناك أي شخص لديه رغبة حقيقية فسيجد طريقة للتواصل معي».
وتحظى ألمانيا بتاريخ عريق في فورمولا1، حيث بلغ الاهتمام ذروته في عصر الأبطال العالميين مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل. لكن هذا الاهتمام تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، رغم أن فريق مرسيدس ما زال يشكل جزءاً أساسياً من البطولة، فيما تستعد أودي لإطلاق فريقها بداية من العام المقبل. ولكن يتعين على أي منظم محتمل توفير رسوم تقدر بحوالي 3. 35 مليون يورو من أجل استضافة سباق.
ويعتقد الكثيرون أن مثل هذا المبلغ لا يمكن إعادة تمويله، كما أن هناك العديد من الدول الأخرى المهتمة باستضافة السباقات في ظل الازدهار الكبير الذي تشهده رياضة فورمولا1.
وقال دومينيكالي: «الوقت محدود. هناك قائمة انتظار طويلة من الشركات، بل وحتى من دول يقف رؤساؤها وملوكها في الصف بشغف من أجل استضافة سباق».

فورمولا 1
ستيفانو دومينيكالي
سيباستيان فيتيل
