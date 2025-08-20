الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
السيتي يفاوض سان جيرمان لضم دوناروما

السيتي يفاوض سان جيرمان لضم دوناروما
20 أغسطس 2025 13:03

روما (أ ف ب)

دخل باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي الإنجليزي الساعي للحصول على خدمات الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما من نادي العاصمة، وذلك وفق ما أفادت التقارير.
وقال موقع «كالتشو ميركاتو» الإيطالي المتخصص بالانتقالات على لسان الصحفي المعروف ألفريدو بيدولا: «أجرى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية... هناك رغبة قوية في التوصل إلى حلّ، على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم (قيمة دوناروما) بما يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن مانشستر سيتي لا ينوي دفعه».
ورأى أنه «من الممكن الوصول إلى حلول وسطي، لكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون»، في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى جلطة سراي التركي المستعد لدفع بين 10 إلى 12 مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.
وسيسعى سان جيرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما، وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.
ووصل مشوار دوناروما مع سان جيرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث «عن نوعية مختلفة من الحراس»، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنجليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح) الأربعاء الماضي.
وعَبَّر ابن الـ26 عاماً عن إحباطه بعد قرار استبعاده عن الفريق، قائلاً على إنستجرام: «شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءاً من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق. أنا محبط وحزين».
وتعاقد سان جيرمان مع الحارس لوكا شوفالييه، قادماً من ليل، ليكون بديلاً للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جيرمان بالقول إنهم «عائلتي الثانية»، قبل أن يشكرهم «على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة».
ولعب دوناروما دوراً حاسماً في حملة سان جرمان الناجحة الموسم الماضي، إن كان محلياً حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، أو قاريا حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، لاسيما في ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنجليزيين. كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3.
لكن منذ انضمامه إلى سان جيرمان عام 2021، قادماً من ميلان بعقد يمتد حتى يونيو 2026 وبراتب سنوي مقدر بـ12 مليون يورو (قرابة 14 مليون دولار) بعد اقتطاع الضرائب، تعرض كثيراً للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير الموفقة وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.

