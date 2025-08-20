3 ميداليات لـ «رياضة المرأة» بالشارقة في «دولية التايكواندو»



الشارقة (الاتحاد)



حققت لاعبات أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إنجازاً مشرفاً في بطولة كازاخستان الدولية للتايكواندو المصنفة G1 المعتمدة من الاتحاد الدولي، والتي شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 250 لاعباً ولاعبة في كل فئة يمثلون ست دول.

ونجحت اللاعبة آمنة اللوغاني، من نادي كلباء الرياضي للمرأة، في تحقيق الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كجم لفئة الآنسات، بينما توجت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فاطمة سعد بفضية وزن فوق 59 كجم لفئة الناشئات، كما أحرزت زميلتها مريم جاسم الميدالية البرونزية في وزن تحت 51 كجم لفئة الناشئات.

وقال عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «بطولة كازاخستان الدولية من البطولات القوية التي جمعت نخبة من اللاعبات على مستوى عالٍ من التنافس. الميداليات التي حققتها لاعباتنا في ظل هذه المنافسة تُعد إنجازاً مهماً ومؤشراً إيجابياً على تطور مستواهن وقدرتهن على مقارعة أفضل المنافسات. هذه النتائج تعكس التزام اللاعبات بالتدريب وجهود الأجهزة الفنية في جميع أندية المؤسسة، وهي خطوة جديدة على طريق تحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية».

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمسيرة التطوير التي تشهدها فرق التايكواندو في كافة أندية المؤسسة، حيث تشكل البطولات الدولية منصة مثالية لصقل خبرات اللاعبات والاحتكاك بأفضل المنافسات على الساحة العالمية، تمهيداً لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع راية الرياضة النسائية الإماراتية في المحافل الدولية.