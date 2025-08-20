نيوكاسل يكذب منشور إيزاك: لم يتم إبلاغه بإمكانية الرحيل!

لندن (د ب أ)

أكد نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم أن ألكنسدر إيزاك لم يتم إبلاغه من قبل أن بإمكانه الرحيل هذا الصيف، وذلك في رد على المنشور الذي قام اللاعب بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إيزاك كسر حاجز الصمت وسط محاولات للرحيل عن نيوكاسل، وذلك من خلال اتهام النادي بعدم الوفاء بوعوده في بيان طويل نشره على إنستجرام. ولكن النادي رد في وقت متأخر مساء أمس، مؤكداً خيبة أمله من رسالة المهاجم الدولي السويدي، مع ترك الباب مفتوحاً أمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً للعودة إلى صفوف الفريق.

وذكر بيان للنادي :"نشعر بخيبة أمل بعدما لفت انتباهنا منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من ألكسندر إيزاك هذا المساء. ونؤكد بوضوح أن أليكس لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي، ولم يقدم أي مسؤول في نيوكاسل يونايتد التزاماً على الإطلاق بالسماح له بالرحيل هذا الصيف". وأضاف البيان :"نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا، ولكننا نتفهم أيضاً أن اللاعبين لديهم أمنياتهم ونحن نستمع لوجهة نظرهم".

وأكد البيان :" وكما أوضحنا لأليكس وممثليه، نحن ملزمون دائماً بأخذ مصلحة نيوكاسل يونايتد والفريق وجماهيرنا في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار. وكنا واضحين بأن شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق هذه الشروط". وأوضح البيان :"هذا نادٍ عريق يفخر بتقاليده، ونسعى للحفاظ على روح العائلة داخله. أليكس لا يزال جزءا من عائلتنا، وسيتم الترحيب به عند عودته متى كان مستعداً للانضمام من جديد إلى زملائه في الفريق". ولم يشارك إيزاك، الذي تلقى عرضاً من ليفربول، تم رفضه، في المباراة الافتتاحية لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، حيث فشل الفريق في التسجيل وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا، وذلك بعدما تدرب اللاعب منفرداً عقب رفضه خوض بعض المباريات الودية في فترة الإعداد. واختير إيزاك أمس الثلاثاء ضمن فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، واستغل منشوراً على إنستجرام ليعبر فيه عن امتنانه ويتطرق من خلاله إلى وضعه الحالي.

وقال :"التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون. هذا الصمت سمح للبعض بفرض روايتهم الخاصة للأحداث، رغم علمهم أنها لا تعكس ما قيل وما تم الاتفاق عليه بالفعل خلف الأبواب المغلقة".

وأضاف :"الحقيقة أن هناك وعوداً تم تقديمها والنادي كان يعلم موقفي منذ فترة طويلة. والتصرف الآن كما لو أن هذه القضايا ظهرت للتو أمر مضلل". وأكد :"عندما لا تفي بالعودة وتفقد الثقة، لا يمكن أن تستمر العلاقة. هذا هو وضعي في الوقت الحالي - ولهذا السبب فإن التغيير يصب في مصلحة الجميع، وليس في مصلحتي وحدي".