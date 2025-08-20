«دبي لكرة السلة» يبحث عن اللاعب السادس في الموسم الجديد



دبي (الاتحاد)

يدخل يوريكا جوليماتش، مدرب دبي لكرة السلة، مرحلة الإعداد للموسم 2025/26 بتفاؤل كبير بعد صيف عمل خلاله على بناء قائمة قوية من 16 لاعباً ستخوض غمار كلٍّ من اليوروليج ودوري الأدرياتيك لكرة السلة ABA.

وقال جوليماتش: «عملنا على تشكيل هذا الفريق من بداية السنة، ونحن سعداء جداً بالمجموعة التي استقطبناها. كان مهم جداً لنا أن نضم لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة ليكونوا فريقاً واحداً. التحدي كبير، وأنا متفائل جداً بالموسم المقبل».

المدرب السلوفيني اعتبر المشاركة في بطولتين كبيرتين امتيازاً وفرصة فريدة: «التحضير، المنافسة، التحليل.. كلها أمور ثابتة. لكن مع السفر والجدول المكثف، هذا شيء لم يحدث من قبل. إننا روّاد في التجربة. هذا ليس سهلاً ولكن سنستمتع باللعب وسنبقى بكامل التركيز».

ومن أبرز التحديات انطلاقة فترة الإعداد من دون ثمانية لاعبين منشغلين حالياً مع منتخباتهم الوطنية في اليورو باسكت أو الأمري كاب. وأكد جوليماتش أن الغياب صعب، لكنه دليل على قوة الفريق: «أكيد كجهاز تدريبي كنّا نفضل أن يكون الفريق كامل من اليوم الأول، لكن وجود هذا العدد من اللاعبين الدوليين يثبت مستوى تشكيلتنا. سوف نستقبل أوّل الواصلين ونحرص على أن يشعروا بأنّهم في بيتهم، ومع عودة كل لاعب من المنتخب سنعمل على دمجهم بسرعة ضمن المجموعة».

المدرب تطرّق أيضاً للجدول المزدحم المقبل، من 40 مباراة الموسم الماضي إلى ما قد يصل إلى 80 هذا العام في حال الوصول إلى البلاي أوف والنهائيات: «التحدي الأكبر هو كيفية إدارة السفر، التدريبات، والتعافي. مع وجود 20 فريق في اليوروليغ، من الضروري أن نحسن تنظيم وقتنا بذكاء بين التحضير والتحليل».

واختتم جوليماتش حديثه برسالة للجماهير: «مهمّتنا أن نقاتل وكأنها المباراة الأخيرة. جمهورنا سيشاهد فريقاً قويّ البنية، يلعب بروح قتالية من أجل المدينة، الفريق، ومن أجلهم. وكما في الموسم الماضي، نحتاج إليهم ليكونوا لاعبنا السادس. وبطاقتهم وحماسهم، أنا واثق أنّ أي فريق سيجد صعوبة كبيرة في التغلب علينا على أرضنا».