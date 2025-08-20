الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يبحث عن اللاعب السادس في الموسم الجديد

«دبي لكرة السلة» يبحث عن اللاعب السادس في الموسم الجديد
20 أغسطس 2025 15:30

 
دبي (الاتحاد)
يدخل يوريكا جوليماتش، مدرب دبي لكرة السلة، مرحلة الإعداد للموسم 2025/26 بتفاؤل كبير بعد صيف عمل خلاله على بناء قائمة قوية من 16 لاعباً ستخوض غمار كلٍّ من اليوروليج ودوري الأدرياتيك لكرة السلة ABA.
وقال جوليماتش: «عملنا على تشكيل هذا الفريق من بداية السنة، ونحن سعداء جداً بالمجموعة التي استقطبناها. كان مهم جداً لنا أن نضم لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة ليكونوا فريقاً واحداً. التحدي كبير، وأنا متفائل جداً بالموسم المقبل».
المدرب السلوفيني اعتبر المشاركة في بطولتين كبيرتين امتيازاً وفرصة فريدة: «التحضير، المنافسة، التحليل.. كلها أمور ثابتة. لكن مع السفر والجدول المكثف، هذا شيء لم يحدث من قبل. إننا روّاد في التجربة. هذا ليس سهلاً ولكن سنستمتع باللعب وسنبقى بكامل التركيز».
ومن أبرز التحديات انطلاقة فترة الإعداد من دون ثمانية لاعبين منشغلين حالياً مع منتخباتهم الوطنية في اليورو باسكت أو الأمري كاب. وأكد جوليماتش أن الغياب صعب، لكنه دليل على قوة الفريق: «أكيد كجهاز تدريبي كنّا نفضل أن يكون الفريق كامل من اليوم الأول، لكن وجود هذا العدد من اللاعبين الدوليين يثبت مستوى تشكيلتنا. سوف نستقبل أوّل الواصلين ونحرص على أن يشعروا بأنّهم في بيتهم، ومع عودة كل لاعب من المنتخب سنعمل على دمجهم بسرعة ضمن المجموعة».
المدرب تطرّق أيضاً للجدول المزدحم المقبل، من 40 مباراة الموسم الماضي إلى ما قد يصل إلى 80 هذا العام في حال الوصول إلى البلاي أوف والنهائيات: «التحدي الأكبر هو كيفية إدارة السفر، التدريبات، والتعافي. مع وجود 20 فريق في اليوروليغ، من الضروري أن نحسن تنظيم وقتنا بذكاء بين التحضير والتحليل».
واختتم جوليماتش حديثه برسالة للجماهير: «مهمّتنا أن نقاتل وكأنها المباراة الأخيرة. جمهورنا سيشاهد فريقاً قويّ البنية، يلعب بروح قتالية من أجل المدينة، الفريق، ومن أجلهم. وكما في الموسم الماضي، نحتاج إليهم ليكونوا لاعبنا السادس. وبطاقتهم وحماسهم، أنا واثق أنّ أي فريق سيجد صعوبة كبيرة في التغلب علينا على أرضنا».

أخبار ذات صلة
«دبي الرياضي» ينظم فعاليات احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
تقديم موعد «عربية السلة» في دبي إلى 25 سبتمبر
كرة السلة
دوري السلة
فريق دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©