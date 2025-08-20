الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يناقش العمليات والدعم الأمني للموسم الجديد

«الشارقة الرياضي» يناقش العمليات والدعم الأمني للموسم الجديد
20 أغسطس 2025 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقره وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنسقي أندية الشارقة المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وهي الشارقة والبطائح وكلباء وخورفكان، حيث تم عقد اجتماع مشترك بين الأطراف لبحث الإجراءات والعمليات للموسم الرياضي الجديد على كل المستويات بشكل عام وجماهيرياً بشكل خاص.
رحّب عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بوفد الشرطة، وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم فيه القيادة العامة بشرطة الشارقة بشكل عام والإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وقسم حفظ النظام بشكل خاص في الأندية وتأمين الملاعب أثناء المباريات، بالإضافة إلى سلوك الجماهير والتزامهم بالروح الرياضية والتشجيع المثالي، مؤكداً اهتمام المجلس ودعمه الكامل للجهود المبذولة وإبراز اللوحة الجميلة لرياضة الإمارة تنظيمياً وجماهيرياً في الدوري.
تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأندية بالإمارة من ناحية التجهيزات اللوجستية بالملاعب وإجراءات العمليات وحفظ النظام وتهيئة كافة العوامل، التي تعكس تميز البنى التحتية الرياضية بالإمارة، بجانب مختلف الجوانب الأخرى التي تضم حركة المرور خلال المباريات وتجهيز الملاعب لاستقبال الجماهير قبل كل مباراة، ونشر الضوابط الخاصة بالمباريات وتعليمات السلامة ومناقشة التحديات البيئة الآمنة للجميع.
كما تم بحث سبل العمل المشترك وتعزيز الوعي الجماهيري، ونشر الرسائل الإيجابية والتشجيع المثالي، الذي يعكس القيم الإسلامية، على أن تخرج جميع المباريات التي تقام في الملاعب بصورة زاهية على كل المستويات من ناحية النظام العام والأجواء الجماهيرية النظيفة.
وفي الختام، أثنى الحضور على الدور الرائد الذي يقوم به المجلس في التعاون مع شرطة الشارقة والأندية وتوحيد الجهود لنشر ثقافة اللوائح والنظم المتبعة في المنشآت الرياضية والأحداث للخروج بأفضل موسم رياضي.

مجلس الشارقة الرياضي
شرطة الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
أندية الشارقة
