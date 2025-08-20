توقعات الدوري الألماني.. البايرن الأوفر حظاً للفوز بـ«البوندسليجا»

معتز الشامي (أبوظبي)

ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري الألماني، بمواجهة نارية بين «العملاق البافاري» بايرن ميونيخ ونظيره لايبزيج، الجمعة المقبلة، ومع التعاقدات الجديدة، والنجوم الصاعدة، والأفكار الجديدة من المدربين، يطرح افتتاح الموسم السؤال التقليدي، مَنْ الأقدر على الفوز بلقب البوندسليجا؟ وواصل تقرير «بيلد» الأسئلة، هل سيكون هذا العام لبايرن ميونيخ مجدداً، أم قد نشهد مفاجأة من ليفركوزن، أو دورتموند، أو لايبزيج، أو آينتراخت فرانكفورت؟

ومرة أخرى، يدخل بايرن ميونيخ المنافسة بقوة على لقب الدوري الألماني، بنسبة فوز 68%، بحسب توقعات شبكة «أوبتا»، حيث يواصل البافاريون هيمنتهم على المشهد، ويفخرون بهاري كين كسلاحهم الهجومي الرئيسي.

وتأقلم المهاجم الإنجليزي سريعاً مع الدوري الألماني، ويقود فريقاً لا يكتفي بالهيمنة المحلية، بل يطمح أيضاً إلى لقب دوري أبطال أوروبا، بفضل عمق تشكيلته وعراقته التاريخية، يبرز بايرن، كما هو الحال دائماً، كفريق لا يُقهر.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني بنسبة 11% للفوز باللقب، قدّم الفريق أداء قوياً في الدوري الألماني، وهو مصمم على كسر هيمنة بايرن، ويتمثل التحدي الرئيسي لهم في الحفاظ على ثبات الأداء وتجنب الهفوات المكلفة في المباريات الحاسمة.

ويأتي خلفه مباشرة بروسيا دورتموند بنسبة 8%، ولا يزال يعاني من ذكريات المواسم الماضية التي أفلت فيها اللقب من بين يديه، وبفريق شاب وموهوب، يثبت «الجدار الأصفر» قدرته على مواكبة المنافسين حتى النهاية، ورغم أن فرصه ضئيلة، إلا أن روحه التنافسية تجعله دائماً منافساً قوياً.

أما المفاجآت المحتملة، فذهبت صوب لايبزيج وآينتراخت فرانكفورت، حيث يحتل لايبزيج مركزاً أدنى بنسبة 5%، ملتزماً بنهجه القائم على رعاية المواهب الشابة، والضغط بقوة لترسيخ مكانته كمنافس حقيقي على اللقب.

وفي قاع القائمة، تبلغ نسبة فوز آينتراخت فرانكفورت 2% فقط، لكن طموحاته لا تزال قائمة، سيكون الثبات في الأداء أمراً بالغ الأهمية إذا أرادوا مفاجأة الجميع والدخول في سباق اللقب.

وتشير جميع الدلائل إلى أن بايرن ميونيخ سيعود مجدداً ليكون البطل في الدوري الألماني لموسم 2025-2026، ولكن خلعهم من القمة لن يكون سهلاً، حيث تتمسك فرق ليفركوزن، ودورتموند، ولايبزيج، وآينتراخت بأمل توجيه ضربة قاضية تُغير مجرى التاريخ في ألمانيا.