أرسنال يخسر جهود هافيرتس بسبب «إصابة الركبة»



لندن (أ ف ب)

تعرّض أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لضربة قاسية بخسارته جهود المهاجم الألماني كاي هافيرتس بسبب إصابة في الركبة، قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب، ودخل هافيرتس بديلاً في مباراة الأحد على أرض مانشستر يونايتد (1-0) في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، لكن يبدو الآن أنه سيكون مجدداً خارج حسابات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، على غرار ما حصل في الموسم الماضي حين غاب لثلاثة أشهر بسبب إصابة عضلية.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية عن مصدر مطلع في النادي اللندني، بأن الأخير ينتظر بعض الوقت قبل أن يجري المزيد من الفحوص للوقوف على مدى خطورة إصابة ابن الـ26 عاماً، الذي غاب الأربعاء عن الحصة التمرينية المفتوحة أمام الإعلام، على غرار بن وايت.

وشارك وايت أساسياً ضد يونايتد الأحد قبل أن يخرج في الدقيقة 71، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيشارك في مباراة المرحلة الثانية من الدوري السبت ضد ليدز يونايتد في لندن.

وسيؤثر غياب هافيرتس بالتأكيد على أرسنال الذي ما زال يفتقد المهاجم البرازيلي جابريال جيزوس بسبب عملية جراحية خضع لها في يناير الماضي، ما يجعل الوافد الجديد السويدي فيكتور يوكيريس المهاجم الصريح الوحيد في تصرف أرتيتا، لكن سبق للأخير أن اعتمد على البرازيلي جابريال مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار في هذا المركز عوضاً عن اللعب على الجناح.