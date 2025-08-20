«بطولة الشراع» لقفز الحواجز تنطلق في ألمانيا بمشاركة «نخبة الفرسان»

مونستر (وام)

تنطلق بطولة «تورنير دير زيجر»، لقفز الحواجز بمدينة مونستر الألمانية، اعتباراً من الغد وتستمر حتي الأحد المقبل، برعاية رئيسية لإسطبلات الشراع، بمشاركة نخبة فرسان العالم، وجوائز مالية تبلغ 300,000 يورو.

ومنذ انطلاقها عام 1955، تُعد البطولة من أبرز فعاليات الفروسية في ألمانيا، إذ تجمع بين العراقة، وروح التميز الرياضي، والأجواء المميزة لساحة «شلوسبلاتس» في مونستر.

وتشهد البطولة فعاليات متنوعة على مدار 4 أيام من الخميس إلى الأحد، بجانب المنافسات الرياضية الدولية الرفيعة، انطلاقاً من مسابقات الخيول الصغيرة، ومنافسات الترويض، وصولاً إلى الجائزة الكبرى فئة الأربع نجوم، بمشاركة نخبة الفرسان.

وتعد الشراكة بين «إسطبلات الشراع» مع البطولة هي الأولى من نوعها، ترسيخاً لمكانة الشراع العالمية، واستراتيجيتها في دعم وتنظيم البطولات الكبرى ذات الإرث التاريخي.

وسيحظى الجمهور بفرصة متابعة نخبة من فرسان العالم، أبرزهم ماركوس إهنينج، وكريستيان، أهلمن، والفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، والنجم الصاعد روبرت مورفي.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، الرئيسة الفخرية للبطولة، عن اعتزازها برعاية هذا الحدث التاريخي، لاسيما أن هذه البطولة العريقة تجسّد قيم التقاليد، والشغف، والتميز، والشراكة بين الإنسان والخيل.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن الفروسية ليست مجرد رياضة فقط، وإنما تعد جزءاً من التراث الإماراتي، والإرث الوطني، والقيم الراسخة، والمستلهمة من قيادتنا الرشيدة، ورمز القوة والجمال والتفاني، وتوحد شعوب العالم في بوتقة الرياضة الأصيلة.

وأضافت أنه تم اختيار مدينة مونستر لاحتضان البطولة، لأنها تمثل ثقافة الفروسية، بتميز مجتمعها العاشق للفروسية، بفضل جهود المربين والفرسان، والمنظمين للفعاليات، وجميع العاملين، لإظهار أهمية وقيمة منافسات الخيول.