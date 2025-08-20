الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بطولة الشراع» لقفز الحواجز تنطلق في ألمانيا بمشاركة «نخبة الفرسان»

«بطولة الشراع» لقفز الحواجز تنطلق في ألمانيا بمشاركة «نخبة الفرسان»
20 أغسطس 2025 17:07

 

مونستر (وام)
تنطلق بطولة «تورنير دير زيجر»، لقفز الحواجز بمدينة مونستر الألمانية، اعتباراً من الغد وتستمر حتي الأحد المقبل، برعاية رئيسية لإسطبلات الشراع، بمشاركة نخبة فرسان العالم، وجوائز مالية تبلغ 300,000 يورو.
ومنذ انطلاقها عام 1955، تُعد البطولة من أبرز فعاليات الفروسية في ألمانيا، إذ تجمع بين العراقة، وروح التميز الرياضي، والأجواء المميزة لساحة «شلوسبلاتس» في مونستر.
وتشهد البطولة فعاليات متنوعة على مدار 4 أيام من الخميس إلى الأحد، بجانب المنافسات الرياضية الدولية الرفيعة، انطلاقاً من مسابقات الخيول الصغيرة، ومنافسات الترويض، وصولاً إلى الجائزة الكبرى فئة الأربع نجوم، بمشاركة نخبة الفرسان.
وتعد الشراكة بين «إسطبلات الشراع» مع البطولة هي الأولى من نوعها، ترسيخاً لمكانة الشراع العالمية، واستراتيجيتها في دعم وتنظيم البطولات الكبرى ذات الإرث التاريخي.
وسيحظى الجمهور بفرصة متابعة نخبة من فرسان العالم، أبرزهم ماركوس إهنينج، وكريستيان، أهلمن، والفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، والنجم الصاعد روبرت مورفي.
وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، الرئيسة الفخرية للبطولة، عن اعتزازها برعاية هذا الحدث التاريخي، لاسيما أن هذه البطولة العريقة تجسّد قيم التقاليد، والشغف، والتميز، والشراكة بين الإنسان والخيل.
وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن الفروسية ليست مجرد رياضة فقط، وإنما تعد جزءاً من التراث الإماراتي، والإرث الوطني، والقيم الراسخة، والمستلهمة من قيادتنا الرشيدة، ورمز القوة والجمال والتفاني، وتوحد شعوب العالم في بوتقة الرياضة الأصيلة.
وأضافت أنه تم اختيار مدينة مونستر لاحتضان البطولة، لأنها تمثل ثقافة الفروسية، بتميز مجتمعها العاشق للفروسية، بفضل جهود المربين والفرسان، والمنظمين للفعاليات، وجميع العاملين، لإظهار أهمية وقيمة منافسات الخيول.

أخبار ذات صلة
الكربي يحرز صدارة «الجولة الواحدة» للقفز في «بوذيب»
«الفروسية» يعتمد الأطقم التحكيمية والفنية  في الأولمبياد الخاص بالعين
قفز الحواجز
دوري قفز الحواجز
فاطمة بنت هزاع بن زايد
منتخب قفز الحواجز
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©