الرياضة

«كأس الوطن» أولى بطولات موسم كرة اليد

«كأس الوطن» أولى بطولات موسم كرة اليد
20 أغسطس 2025 17:37

 
علي معالي (دبي)
أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، قرعة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026 لمسابقات الدوري لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار، بحضور ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد، والمهندس عاصم السعدني الخبير الفني للاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة في المسابقات.
وتدشّن «كأس الوطن» موسم الرجال في الثاني من سبتمبر المقبل، وهي البطولة المؤجلة من الموسم الماضي 2024-2025، وتقام بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 6 فرق، حيث تأهل شباب الأهلي، والشارقة، مباشرة للدور نصف النهائي، فيما أجريت القرعة للفرق الأربعة المتبقية، وفرضة لقاء دبا الحصن مع الوصل والفائز منهما يلتقي شباب الأهلي في المربع الذهبي، فيما يلتقي النصر مع مليحة والفائز منهما يلتقي الشارقة، مع العلم أن نهائي البطولة سيقام في التاسع من سبتمبر.
ويتأهل بطل «كأس الوطن» للمنافسة على لقب «كأس السوبر» الإماراتي، المؤهل بدوره لـ«كأس السوبر الإماراتي- البحريني».
وسوف ينطلق دوري الرجال يوم 20 سبتمبر المقبل والذي يشارك فيه 7 أندية ويقام من ثلاثة أدوار، وأسفرت القرعة عن رسم خريطة المواجهات، وتستهل في الجولة الافتتاحية بلقاء دبا الحصن مع الوصل، وشباب الأهلي مع الذيد، والشارقة مع النصر.

