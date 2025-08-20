الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر

1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
20 أغسطس 2025 17:54


العلمين (وام)
انطلق بميدان العلمين لسباقات الهجن في جمهورية مصر العربية، السباق التمهيدي الأول، ضمن فعاليات سباقات الهجن لعام 2025، ويقام السباق بالتنسيق مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.
وتتضمن الفعاليات لهذا العام 5 سباقات، بواقع 4 منافسات تمهيدية، بالإضافة إلى سباق ختامي، عبر 32 شوطاً في كل سباق، حيث تجاوز عدد الإبل المشاركة 1400 مطية، وتم تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز من الأول إلى العاشر في كل شوط، لدعم سباقات الهجن وتشجيع ملاكها، وتعزيز الموروث والعادات العربية الأصيلة.
وتشهد السباقات إدخال الراكب الآلي، بهدف تطويرها، وضمان استدامتها، بما يواكب متطلبات العصر.
وتجسد فعاليات سباقات الهجن عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتعزيز القيم التراثية العربية المشتركة بينهما، في إطار دعم الإمارات المتواصل لهذه السباقات، وترسيخ ريادة رياضة الهجن عربياً ودولياً، وصون الموروث الأصيل، ونقله للأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
«ميدان الشيخ زايد» يشهد انطلاق موسم الأردن للهجن
«مهرجان العين للهجن» نافذة جديدة لنقل موروث الآباء والأجداد

ويعد ميدانا العلمين وشرم الشيخ من أبرز ميادين سباقات الهجن في المنطقة، حيث يحتضنان سنوياً سلسلة من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى المهرجان الختامي في ديسمبر 2025 بميدان العلمين، للحفاظ على هذه الرياضة العريقة، وتعزيز حضورها في جمهورية مصر العربية والمنطقة.

الهجن
سباقات الهجن
اتحاد الهجن
اتحاد سباقات الهجن
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©