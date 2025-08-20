1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر



العلمين (وام)

انطلق بميدان العلمين لسباقات الهجن في جمهورية مصر العربية، السباق التمهيدي الأول، ضمن فعاليات سباقات الهجن لعام 2025، ويقام السباق بالتنسيق مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وتتضمن الفعاليات لهذا العام 5 سباقات، بواقع 4 منافسات تمهيدية، بالإضافة إلى سباق ختامي، عبر 32 شوطاً في كل سباق، حيث تجاوز عدد الإبل المشاركة 1400 مطية، وتم تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز من الأول إلى العاشر في كل شوط، لدعم سباقات الهجن وتشجيع ملاكها، وتعزيز الموروث والعادات العربية الأصيلة.

وتشهد السباقات إدخال الراكب الآلي، بهدف تطويرها، وضمان استدامتها، بما يواكب متطلبات العصر.

وتجسد فعاليات سباقات الهجن عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتعزيز القيم التراثية العربية المشتركة بينهما، في إطار دعم الإمارات المتواصل لهذه السباقات، وترسيخ ريادة رياضة الهجن عربياً ودولياً، وصون الموروث الأصيل، ونقله للأجيال القادمة.

ويعد ميدانا العلمين وشرم الشيخ من أبرز ميادين سباقات الهجن في المنطقة، حيث يحتضنان سنوياً سلسلة من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى المهرجان الختامي في ديسمبر 2025 بميدان العلمين، للحفاظ على هذه الرياضة العريقة، وتعزيز حضورها في جمهورية مصر العربية والمنطقة.