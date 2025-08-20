الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأهلي يتأهل لمواجهة النصر في نهائي السوبر السعودي

الأهلي يتأهل لمواجهة النصر في نهائي السوبر السعودي
20 أغسطس 2025 20:48


هونج كونج (د ب أ)
تأهل فريق الأهلي لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوز عريض على القادسية بنتيجة 5/ 1، في ختام منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في هونج كونج، اليوم الأربعاء.

النصر بعشرة لاعبين يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

لم يستغل القادسية تقدمه بهدف مبكر سجله جاستون ألفاريز في الدقيقة 8، ورد قلب الأهلي برباعية في الشوط الأول، أحرزها فرانك كيسيه «هدفين» وإيفان توني من ركلة جزاء وإنزو ميو في الدقائق 12 و28 و31 و.2+45 وفي الشوط الثاني، عزز الأهلي تقدمه بهدف ذاتي سجله ناتشو فرنانديز مدافع القادسية بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 61.
وتأثر القادسية كثيراً بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد كريستوفر بونسو في الدقيقة.42 وسيلتقي الأهلي، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام، في المباراة النهائية للسوبر السعودي، يوم السبت المقبل، مع النصر الذي فاز أمس الثلاثاء 2/ 1 على الاتحاد بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، في المباراة الأولى للدور قبل النهائي.
ويشارك فريق الأهلي في كأس السوبر السعودي بدلا من الهلال الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت وحاجة لاعبيه لراحة أكبر بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

الأهلي السعودي
القادسية
كأس السوبر السعودي
هونج كونج
