اتفاقية تعاون لـ «أبوظبي للشطرنج» لمشاركة اللاعبين في بطولات أوروبا

اتفاقية تعاون لـ «أبوظبي للشطرنج» لمشاركة اللاعبين في بطولات أوروبا
20 أغسطس 2025 21:15

 

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للشطرنج، توقيع اتفاقية استراتيجية للتعاون بين أكاديمية النادي، والأكاديمية الأردنية السويدية للشطرنج، ومقرها في مملكة السويد، بهدف تطوير اللعبة، وتنمية المواهب، ومشاركة النادي في البطولات الأوروبية الدولية.
ووقع الاتفاقية، على هامش بطولة أبوظبي الدولية للشطرنج، يوسف أحمد، المدير التنفيذي للنادي، وأحمد سعادة ممثل الأكاديمية.
وتنص على تبادل استضافة اللاعبين الموهوبين من الطرفين، وتسهيل المشاركة للاعبي ولاعبات أكاديمية النادي في البطولات الدولية الأوروبية في السويد، والدول الإسكندنافية، أو مع الأندية الأوروبية، وتبادل التسويق في الفعاليات الخاصة بالطرفين.
وتتضمن توفير المعدات المتطورة والحديثة لأكاديمية النادي، ومشاركة الخبراء والاستشاريين في دعم تطويرها، ووضع مناهج مبتكرة وحديثة للتعليم والتدريب، والاستفادة منها في تأسيس أجيال واعدة من الموهوبين، وإقامة دورات للمدربين، وورش متطورة للاعبين، وتنظيم فعاليات غير تقليدية باستخدام الوسائل الحديثة في اللعبة.

الشطرنج
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
