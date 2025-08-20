الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي الرياضي» ينظم فعاليات احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

«دبي الرياضي» ينظم فعاليات احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
20 أغسطس 2025 21:10


دبي (وام)
ينظم مجلس دبي الرياضي يوم 27 أغسطس الجاري فعاليات رياضية متنوعة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في إطار مبادرة «دبي مولاثون» التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ودعا المجلس الفتيات والسيدات من جميع الجنسيات والأعمار للمشاركة في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة الوطنية، التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تجسيداً لمسيرة المرأة الإماراتية الممتدة على مدى خمسة عقود.
وتشمل المبادرة تنظيم أنشطة مشي وجري صباحية في تسعة مراكز تجارية رئيسية في دبي حتى نهاية أغسطس، ضمن مسارات داخلية آمنة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية ودمج الرياضة في الحياة اليومية.

