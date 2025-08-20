الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلوش: من الصعب تعويض كايو لوكاس في الشارقة!

ميلوش: من الصعب تعويض كايو لوكاس في الشارقة!
20 أغسطس 2025 21:20

 
علي معالي (الشارقة)
يرى الصربي ميلوش مدرب الشارقة أنه يصعب تعويض كايو لوكاس لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية في الملعب، قائلاً: «لاعب كبير، ومن الظلم مقارنته بأي لاعب آخر، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع الحالي، ولدينا عناصر يمكنها القيام بما نريده في ظل غياب كايو للإصابة مثل لوان بيريرا وكمارا وسلطان الساعدي والكأس».
قال ميلوش: «مباراة الجزيرة مساء الجمعة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين قوية للغاية، وبالنسبة لنا علينا بذل أقصى الجهد ونتوقع تغيير في طريقة لعب المنافس، وعلينا أن نستفيد من وجودنا في قلعتنا بالشارقة وأمام جماهيرنا التي ننتظرها في مثل هذا اللقاء المهم».
أضاف: «مشوار الموسم ما زال طويلاً، وعلينا علينا البحث عن الانتصار، ومع وجود جمهورنا خلف الفريق طوال الموسم سوف نحقق ما نريده في نهاية المطاف».
وأشاد خالد توحيد حارس المرمى بالدعم المعنوي الكبير الذي يلقاه من ثنائي الحراس عادل الحوسني ودرويش محمد وقال: «ثقة كبيرة حصلت عليها من هذين اللاعبين، وكذلك مدرب الحراس ومدرب الفريق ميلوش، ونحن جاهزون تماما لمباراة الجزيرة وندعو جمهورنا لأرض الملعب في هذه الموقعة المهمة».

أخبار ذات صلة
يوسف نياكاتيه: عيني على لقب الهداف وبني ياس يحتاج الصبر
«المنهالي» يُدشّن سباق «الحذاء الفضي» بهاتريك عجمان
ميلوش ميلوييفيتش
فريق الشارقة
دوري المحترفين
دوري المحترفين لكرة القدم
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©