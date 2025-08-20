ميلوش: من الصعب تعويض كايو لوكاس في الشارقة!



علي معالي (الشارقة)

يرى الصربي ميلوش مدرب الشارقة أنه يصعب تعويض كايو لوكاس لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية في الملعب، قائلاً: «لاعب كبير، ومن الظلم مقارنته بأي لاعب آخر، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع الحالي، ولدينا عناصر يمكنها القيام بما نريده في ظل غياب كايو للإصابة مثل لوان بيريرا وكمارا وسلطان الساعدي والكأس».

قال ميلوش: «مباراة الجزيرة مساء الجمعة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين قوية للغاية، وبالنسبة لنا علينا بذل أقصى الجهد ونتوقع تغيير في طريقة لعب المنافس، وعلينا أن نستفيد من وجودنا في قلعتنا بالشارقة وأمام جماهيرنا التي ننتظرها في مثل هذا اللقاء المهم».

أضاف: «مشوار الموسم ما زال طويلاً، وعلينا علينا البحث عن الانتصار، ومع وجود جمهورنا خلف الفريق طوال الموسم سوف نحقق ما نريده في نهاية المطاف».

وأشاد خالد توحيد حارس المرمى بالدعم المعنوي الكبير الذي يلقاه من ثنائي الحراس عادل الحوسني ودرويش محمد وقال: «ثقة كبيرة حصلت عليها من هذين اللاعبين، وكذلك مدرب الحراس ومدرب الفريق ميلوش، ونحن جاهزون تماما لمباراة الجزيرة وندعو جمهورنا لأرض الملعب في هذه الموقعة المهمة».