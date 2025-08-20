الجهاز الفني للمنتخب يرصد الدوليين قبل «تجمع الاثنين»

معتز الشامي (أبوظبي)

أبدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الروماني كوزمين أولاريو ارتياحه للبداية المميزة لعدد كبير من اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول قائمة معسكر الفريق المقبل، خلال مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجلوا حضوراً قوياً، عكس جاهزيتهم البدنية والفنية قبل التجمع المرتقب لـ«الأبيض» الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل، الذي تتخلله وديتان أمام سوريا 4 سبتمبر والبحرين 8 سبتمبر، ضمن التحضيرات للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

شهدت المباريات الأولى من الدوري بروز أكثر من اسم من قوام المنتخب الذي ضم في قائمته الأخيرة التي تم استدعاؤها في معسكر المنتخب بالنمسا الذي استمر لما يقارب 10 أيام، 28 لاعباً، حيث أكدوا حضورهم بأداء مقنع وأرقام مؤثرة.

وحرص كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، على متابعة علي صالح عن قرب، وحضر مباراة الوصل وبني ياس، بالإضافة إلى متابعته يحيى الغساني الذي شارك بديلاً لمدة 22 دقيقة تقريباً مع شباب الأهلي ولفت الأنظار، إذ مرر 12 كرة صحيحة، وصنع تمريرة مؤثرة، مقدماً إشارات واضحة على جاهزيته الفنية، وكذلك الحال بالنسبة لعلي صالح جناح الوصل، الذي لعب 86 دقيقة أمام بني ياس، وقدّم أداء متزناً، حيث مرر 19 كرة صحيحة، وصنع تمريرة مؤثرة، ونجح في 3 مراوغات بنسبة 66.7%، ليؤكد مكانته كأحد أهم الأوراق الهجومية.

أما في مباراة العين، فقد واصل الحارس خالد عيسى إثبات قدراته أحد الركائز الأساسية، بعدما لعب 90 دقيقة أمام البطائح، وحافظ على نظافة شباكه، مسجلاً تصديتين مهمتين و13 تمريرة صحيحة، ليؤكد أنه عنصر أمان في الخط الخلفي، وزميله في الفريق إيريك جورجينس الذي لعب 78 دقيقة مميزة، مرّر خلالها 22 تمريرة صحيحة، منها 7 في ملعب المنافس، ونفّذ 3 عرضيات ناجحة، إلى جانب نسبة افتكاك ناجحة بلغت 75%، ما يعكس توازنه الدفاعي والهجومي.

ومن جانب آخر، واصل عبدالله رمضان قيادة خط وسط الجزيرة بذكاء، بعدما لعب 90 دقيقة كاملة، مرر خلالها 45 تمريرة صحيحة، وصنع فرصتين محققتين، إلى جانب عرضية متقنة، بينما أثبت المدافع علاء الدين زهير جدارته بثباته الدفاعي، حيث حقق نسبة 100% في الافتكاك، ونجح في 66.7% من مواجهاته الهوائية.

ومنح توهج الأداء الفردي والجماعي لعدد من الدوليين، الجهاز الفني بقيادة كوزمين، دفعة معنوية كبيرة قبل المعسكر المقبل، حيث ينوي الجهاز البناء على هذه الجاهزية الفنية والبدنية العالية من أجل تحضير المنتخب بصورة مثالية للاستحقاقات المقبلة، ويرى مراقبون أن تزامن انطلاقة الدوري مع ارتفاع مردود العناصر الدولية، يمنح الأبيض أفضلية على مستوى الانسجام والتنافسية، خصوصاً أن الاختيارات في المرحلة المقبلة ستعتمد بدرجة كبيرة على مستويات اللاعبين مع أنديتهم.

ويحتاج الأبيض إلى جاهزية جميع لاعبيه للمهمة الوطنية الكبيرة التي يدخلها الفريق أكتوبر المقبل في الدوحة، لأداء مباراتين أمام منتخبي عُمان وقطر، لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على عقد اجتماعات شبه يومية، لمتابعة كل تفاصيل التحضيرات والجوانب الفنية الخاصة بالأسماء المرشحة لدخول التجمع المقبل، كما يقوم كوزمين بزيارات مختلفة للأندية للوقوف بنفسه على جاهزية اللاعبين.