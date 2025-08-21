الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«الاشتباكات العنيفة» تُلغي مباراة إندبندينتي ويونيفرسيداد

21 أغسطس 2025 11:49

 
بوينس أيرس (رويترز)

أدت اشتباكات عنيفة بين مشجعين في مواجهة ببطولة سود أميركانا لكرة القدم بين إندبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي في بوينس أيرس إلى إلغاء مباراة إياب دور الستة عشر وفقاً لما أعلنه الناديان.
وغادر اللاعبون الملعب في الشوط الثاني مع تزايد المخاوف الأمنية في ملعب ليبرتادوريس دي أميركا.
وكانت النتيجة 1-1 حين توقفت المباراة، وكان الفريق التشيلي متقدماً 2-1 في مجموع المباراتين.
وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إن المباراة ألغيت بسبب «عدم وجود ضمانات أمنية من النادي صاحب الضيافة والسلطات الأمنية المحلية».
وأضاف الاتحاد أن القضية ستحال إلى هيئاته القضائية، وأن المعلومات المتعلقة بما شهدته المباراة سيتم إرسالها إلى لجنة الانضباط.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أنه تم اعتقال أكثر من 300 من مشجعي نادي يونيفرسيداد دي تشيلي عقب الاشتباكات، وذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من مشجعي الناديين أصيبوا بجروح.
وأصدر الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي يدين أعمال العنف.
وكتب: «ما حدث خطأ من نواحٍ عديدة، من العنف في المدرجات إلى عدم المسؤولية الواضحة في التنظيم».
وأضاف «يجب أن يحدد النظام القضائي المسؤول عن ذلك، أولويتنا الآن كحكومة الاطمئنان على حالة مواطنينا الذين تعرضوا للاعتداء، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية الفورية، واحترام حقوق أولئك الذين تم احتجازهم».
وقال بوريتش إنه أوعز للسفير التشيلي بزيارة المشجعين المحتجزين في مراكز الشرطة، وكذلك الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة الأرجنتينية.
وفي أبريل، تم تأجيل مباراة قمة تشيلي بين فريقي يونيفرسيداد دي تشيلي وكولو كولو بعد مقتل اثنين من المشجعين الشبان في حادث تدافع في مباراة بكأس ليبرتادوريس.
ومشاهد العنف شائعة في الملاعب الأرجنتينية، وقد أحصت مجموعة الضغط «أنقذوا كرة القدم» أكثر من 350 حالة وفاة مرتبطة بكرة القدم في البلاد خلال القرن الماضي.


 

الأرجنتين
بيونس أيرس
