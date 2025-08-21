الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليفركوزن ينفي أنباء رحيل بالاسيوس

ليفركوزن ينفي أنباء رحيل بالاسيوس
21 أغسطس 2025

 
برلين (د ب أ)

نفى سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، التكهنات المثارة حول إمكانية رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس.
وقال رولفس في فعالية نظمتها صحيفة «راينيشه بوست»: «قرأت الشائعات أيضاً، ولكن لم أتلقَ أي معلومات إضافية، لم تكن هناك أي محادثات في هذا الصدد، سواء مع الوكيل أو مع اللاعب».
وأضاف: «نريد الاحتفاظ ببالا، وهذا موقفنا الواضح».
ويرتبط بالاسيوس، البالغ من العمر 26 عاماً، بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2028، تجدر الإشارة إلى أن العديد من اللاعبين المؤثرين رحلوا بالفعل عن ليفركوزن هذا الصيف، وهم فلوريان فيرتز ولوكاس هراديكي وجرانيت تشاكا وجوناثان تاه وجيريمي فريمبونج.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس قد ينتقل إلى ميلان الإيطالي.
وأكد رولفس إن ليفركوزن يشهد بعض التغييرات الإضافية.

