الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فافاسوري وإيراني يحتفظان بـ«الزوجي المختلط» في «فلاشينج ميدوز»

فافاسوري وإيراني يحتفظان بـ«الزوجي المختلط» في «فلاشينج ميدوز»
21 أغسطس 2025 12:20

نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تواصل رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس
ألكسندروفا تُطيح «حاملة اللقب» في «مونتيري»


احتفظ الثنائي الإيطالي أندريا فافاسوري وسارة إيراني، بلقب مسابقة الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام للتنس، وذلك بفوزه على النرويجي كاسبر رود والبولندية إيجا شفيونتيك 6-3 و5-7 و10-6.
وقرر القيمون على بطولة فلاشينج ميدوز هذا العام إدخال تعديلات جذرية على مباريات الزوجي المختلط، والتي أقيمت خلال الأسبوع التأهيلي للأدوار الأولى، بعدما كانت تقام تقليدياً بالتزامن مع منافسات الفردي للسيدات والرجال، كما تم تقصيرها إلى يومين من المنافسة بمشاركة 16 فريقاً.
واستقطبت منافسات النسخة الحالية من الزوجي المختلط، العديد من النجوم البارزين في الفردي لدى الرجال والسيدات، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش (لعب إلى جانب مواطنته أولجا دانيلوفيتش) والإسباني كارلوس ألكاراز (مع البريطانية إيما رادوكانو) اللذين خرجا من الدور الأول.
ويأمل المنظمون من هذه الخطوات في جذب أعداد أوسع من الجماهير، بعدما أدى قرار إدخال التغييرات إلى حرمان بعض المتخصصين في هذا المجال من المشاركة في البطولة الأميركية.
قالت إيراني (38 عاماً) بعد نهاية المباراة: «هذا الفوز لجميع لاعبات الزوجي اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في هذه البطولة».
من ناحيتها، قالت شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً ابنة الـ24 عاماً خلال حفل التتويج متوجهة إلى إيراني «أحسنتِ»، ومازحت فافاسوري (30 عاماً) قائلة: «أظن أنكِ أثبتِ أن لاعبي الزوجي المختلط أذكى تكتيكياً من لاعبي الفردي».
وأضافت «لكننا واصلنا القتال حتى النهاية، وحاولنا المنافسة».
في المقابل، قال فافاسوري: «كما هو الحال مع كل شيء، هناك إيجابيات وسلبيات في تطور هذا النظام».
وأردف: «أفضل ما يمكن استخلاصه من هذين اليومين هو أن المزيد من الناس اكتشفوا منافسات الزوجي المختلط».
وهو اللقب الثالث للإيطاليين فافاسوري وإيراني في البطولات الكبرى، بعدما سبق لهما الفوز بفئة الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس هذا العام.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©