نيوكاسل وليفربول.. «لقاء العداء» في «أزمة إيزاك»!



لندن (أ ف ب)



يتوقع ليفربول حامل اللقب استقبالاً عدائياً عندما يسافر الاثنين إلى نيوكاسل لمواجهة صاحب الأرض، في ظل سعيه لضم مهاجم الأخير السويدي ألكسندر إيزاك، فيما يتواجه مانشستر سيتي وضيفه توتنهام في اختبار مبكر لطموحات الفريقين للموسم الجديد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر من «ميرسيسايد»، يبدأ إيفرتون حقبة جديدة الأحد، عندما يستضيف برايتون في أول مباراة رسمية له على ملعبه الجديد الذي يتسع لـ53 ألف متفرج.

من المقرر غياب إيزاك عن المواجهة المرتقبة بين فريقه الحالي ووجهته المفضلة، مع استمرار التوتر بشأن مستقبله في الأسبوع الأخير قبل إقفال فترة الانتقالات الحالية.

ويصرّ نيوكاسل على عدم بيع اللاعب البالغ 25 عاماً إلا إذا تمكن من إيجاد بديل مناسب، بالإضافة إلى موافقة ليفربول على دفع السعر المطلوب والبالغ 202 مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في سوق الانتقالات البريطانية.

ورفض «الماجبايز» عرض «الريدز» الأول للحصول على خدمات المهاجم السويدي مقابل 148.14 مليون دولار، ولا يبدو أنه أقفل ملف تعاقداته الصيفية رغم إنفاقه 404.01 مليون دولار حتى الآن.

وكسر إيزاك صمته الثلاثاء، قائلاً إن علاقته بنيوكاسل «لا يمكن أن تستمر» بعد فقدانه الثقة بالنادي.

ورغم ذلك، فإن الأداء المبهر للوافد الجديد الفرنسي أوجو إيكيتيكيه في بداية الموسم، قلّل من حاجة بطل الدوري الموسم الماضي لتلبية مطالب نيوكاسل.

وتألق المهاجم القادم من فرانكفورت الألماني والذي رفض نيوكاسل مفضلاً الالتحاق بليفربول، بتسجيله هدفاً وتقديم تمريرة حاسمة في مواجهة الفوز المثير على بورنموث 4-2 في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي.

وواجهت التشكيلة الجديدة لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، مشكلة في التحوّل الدفاعي ووقف الهجمات المرتدة السريعة، التي تعرضت لها، لكن من المتوقع أن تظهر أكثر قوة، لاسيما مع عودة متوسط الميدان الهولندي راين خرافنبرخ من الإيقاف على ملعب سانت جايمس بارك.

وانكشفت مشكلة نيوكاسل الهجومية بغياب إيزاك، إذ فشل في هز شباك أستون فيلا المنقوص الذي لعب بعشرة لاعبين، في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي في المرحلة الافتتاحية.

وجّه انتصار مانشستر سيتي على ولفرهامبتون برباعية نظيفة في المرحلة الافتتاحية، رسالة قوية حول نيّة فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا العودة بقوة إلى المنافسة بعد موسم للنسيان.

وتُعيد زيارة توتنهام إلى مانشستر صوراً مؤلمة لصاحب الأرض الذي سقط من على عرشه في الموسم الماضي، حينما اكتسحه برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد في نوفمبر، في خضم سلسلة سلبية شهدت فوزاً واحداً فقط في 13 مباراة لبطل إنجلترا 10 مرات.

وقال جوارديولا إن فريقه بات يتمتع بـ«طاقة جديدة»، بعد الأداء المبشّر من الوافدين الجدد الهولندي تيجاني رايندرس والجزائري ريان آت-نوري والفرنسي ريان شرقي.

لكن اختباراً أصعب ينتظر السيتي أمام الفريق الذي أصبح عقدة له في السنوات الأخيرة، إذ إن توتنهام لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر أربع زيارات له إلى مانشستر، وسجّل هدفين على الأقل في كلّ منها.

وأظهر المدرب الدنماركي للفريق اللندني توماس فرانك قدرته على التكيّف، بعدما كان قريباً من قيادة فريقه لتحقيق لقب الكأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لولا انهياره في اللحظات الأخيرة.

وبدأ توتنهام موسمه في الدوري المحلي بشكل قوي أيضاً بالانتصار على بيرنلي 3-0.

انطلق موسم إيفرتون الجديد بشكل مخيّب للآمال بتلقيه خسارة في الوقت القاتل أمام ليدز العائد إلى «البريميرليج» 0-1.

لكن الأمل بمستقبل مشرق يكمن في الملعب الجديد المتطور للنادي في منطقة أرصفة ليفربول.

ويعوّل إيفرتون على ملعب «هيل ديكينسون» لزيادة مداخيله، على أمل أن يساعده ذلك في تغيير مساره بعد عقد من الركود الذي عانى منه أحد أنجح الأندية الإنجليزية.

بيد أن الانتقال من ملعب «جوديسون بارك» الذي كان معقلاً له منذ 1892، يحمل أيضاً مخاطر كبيرة، على اعتبار أن أجواءه الحماسية لعبت دوراً كبيراً في مساعدة إيفرتون على تجنب الهبوط خلال عدة مواسم صعبة في السنوات الأخيرة.

وبالنظر إلى خسارة الفريق الاثنين في المرحلة الأولى، يحتاج «الزرق» إلى أن يكون ملعبهم الجديد حصناً حقيقياً لتجنب الدخول في صراع الهبوط مرة أخرى.

وتُفتتح المرحلة الثانية بمواجهة لندنية إذ يحلّ تشيلسي الذي تعادل مع كريستال بالاس افتتاحاً من دون أهداف، ضيفاً على وست هام القادم من خسارة كبيرة أمام الصاعد الجديد سندرلاند 0-3.

في المقابل، يستقبل أرسنال، وصيف البطل في الموسمين الماضيين، المنتعش بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في المرحلة الأولى، ليدز يونايتد، فيما يرحل «الشياطين الحمر» إلى لندن لمواجهة فولهام.