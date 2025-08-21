الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق لافويلتا العالمي

«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق لافويلتا العالمي
21 أغسطس 2025 13:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان


أعلن فريق «الإمارات أكس آر جي» للدراجات الهوائية، مشاركته في سباق لافويلتا إسبانيا، والذي ينطلق غداً، وهو آخر سباقات الطوافات الكبرى لهذا الموسم، ويُعد من أصعب السباقات، نظراً للتضاريس الجبلية الصعبة التي يمر بها المتسابقون.
ويقود الفريق الدراج البرتغالي جواو ألميدا، إلى جانب النجم الإسباني الواعد خوان أيوسو.
وستكون نسخة هذا العام هي «النسخة 80» من السباق العالمي الذي ينطلق من مدينة تورينو الإيطالية، ويمتد على مدار 21 مرحلة، تغطي مسافة إجمالية تصل إلى 3151 كيلومتراً.
وتبدأ المنافسة الجادة منذ المرحلة الخامسة، التي تشهد سباقاً زمنياً للفرق لمسافة 20 كيلومتراً، بعد ذلك، تأتي المرحلتان السادسة والسابعة اللتان تضعان المتسابقين أمام جبال شاهقة بارتفاع إجمالي يتجاوز 7600 متر من التسلق على مدار يومين متتاليين، مما يشكل الفارق في التصنيف العام حتى قبل يوم الراحة الأول، ومع ذلك، يبقى الحسم مؤجلاً حتى نهاية الأسبوع الثالث.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
الدراجات
إسبانيا
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©