دييجو سيميوني.. البداية الأسوأ بين «كبار الليجا» في العقد الأخير!



عمرو عبيد (القاهرة)

حافظ دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد على «متناقضين غريبين»، في الموسم الثاني على التوالي بافتتاح «الليجا»، حيث تمسّك بصدارة قائمة الفرق الإسبانية الأكثر إنفاقاً في «ميركاتو الصيف»، بينما جاءت انطلاقته في الدوري «مخيبة للآمال»، وامتلك «الأتليتي» الكم الأكبر من الإنفاق في الانتقالات الأخيرة، بـ175 مليون يورو، لكنه خسر مباراته الأولى بغرابة على يد إسبانيول، ليحتل المرتبة الـ14 في جدول ترتيب «الليجا»، في حين أن الصدارة ذهبت إلى برشلونة، الذي أنفق 27.5 مليون يورو فقط، ليأتي في المركز الخامس بقائمة الانتقالات الإسبانية.

وكان «الروخي بلانكوس» أكثر من صرف الأموال في موسم الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي أيضاً، بإجمالي 188 مليون يورو، قبل أن يبدأ مشواره في «الليجا» بالتعادل مع فياريال، ليأتي في المركز الخامس بعد الجولة الأولى وقتها، وكانت الصحف الإسبانية قد أبدت دهشتها خلال الأيام الماضية، من نتائج الفريق «العاصمي»، حيث قالت بعضها إن التعاقدات تأتي والنجوم تتغير، وأداء أتلتيكو مدريد «محلك سر».

ولا يبدو الأمر غريباً، فيما يتعلق بـ«جمود» أتلتيكو مدريد في السنوات الـ10 الأخيرة، تحت قيادة سيميوني، المُستمر في منصبه منذ نحو 14 عاماً، إذ تمثّلت آخر إنجازاته في الفوز بلقب «الليجا»، 2020-2021، ورغم إنفاقه 626.7 مليون يورو منذ ذلك الوقت، جالباً نحو 55 لاعباً جديداً إلى صفوفه، وهو الأكثر صرفاً للأموال بين فرق الدوري الإسباني، إلا أن الحصاد كان «صفر» في النهاية، من دون التتويج بأي بطولة.

على صعيد «البدايات»، يُعتبر سيميوني الأسوأ بين «كبار الليجا»، حيث حقق الفوز بنسبة 50% في مبارياته الافتتاحية بالدوري طوال 10 سنوات، وكان قد نجح في تحقيق الانتصار خلال 5 مباريات، بين 2019-2020 و2023-2024، بواقع مرتين على حساب خيتافي ومثلهما مع غرناطة، مقابل انتصار واحد على سيلتا فيجو، في حين أنه تعادل في الجولة الأولى 3 مرات متتالية، أمام ديبورتيفو ألافيس في 2016-2017 ثم جيرونا في 2017-2018، وكذلك مع فالنسيا في 2018-2019، قبل أن يستعيد تلك الذكريات مؤخراً، بتعادل مع فياريال في الموسم الماضي، قبل الهزيمة على يد إسبانيول.

ومقارنة بنتائج ريال مدريد وبرشلونة المُماثلة، فإن «الملكي» يُعد الأفضل بين «الثُلاثي»، حيث حصد الفوز 8 مرات في افتتاح الدوري، بنسبة نجاح تبلغ 80%، ولم يعرف الخسارة على الإطلاق، إذ اكتفى بالتعادل مرتين فقط، الأولى أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من موسم 2020-2021، والثانية مع مايوركا في النُسخة السابقة.

أما «البارسا»، فحقق 7 انتصارات افتتاحية، بنسبة نجاح 70%، مقابل التعادل مرتين متتاليتين، مع رايو فاليكانو في موسم 2022-2023، ثم خيتافي في 2023-2024، بينما تلقى هزيمة واحدة في أولى جولات موسم 2019-2020، على يد أتلتيك بلباو في «سان ماميس»، ويُذكر أن «البلوجرانا» احتل المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على الصفقات في آخر 5 سنوات، بإجمالي 461.84 مليون يورو، بفارق يزيد قليلاً على 164 مليوناً، لكنه حصد 6 ألقاب محلية، بواقع التتويج ببطولتين في «الليجا»، ومثلهما في كأس الملك، وكذلك السوبر.