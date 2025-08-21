الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دييجو سيميوني.. البداية الأسوأ بين «كبار الليجا» في العقد الأخير!

دييجو سيميوني.. البداية الأسوأ بين «كبار الليجا» في العقد الأخير!
21 أغسطس 2025 13:32

 
عمرو عبيد (القاهرة)
حافظ دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد على «متناقضين غريبين»، في الموسم الثاني على التوالي بافتتاح «الليجا»، حيث تمسّك بصدارة قائمة الفرق الإسبانية الأكثر إنفاقاً في «ميركاتو الصيف»، بينما جاءت انطلاقته في الدوري «مخيبة للآمال»، وامتلك «الأتليتي» الكم الأكبر من الإنفاق في الانتقالات الأخيرة، بـ175 مليون يورو، لكنه خسر مباراته الأولى بغرابة على يد إسبانيول، ليحتل المرتبة الـ14 في جدول ترتيب «الليجا»، في حين أن الصدارة ذهبت إلى برشلونة، الذي أنفق 27.5 مليون يورو فقط، ليأتي في المركز الخامس بقائمة الانتقالات الإسبانية.
وكان «الروخي بلانكوس» أكثر من صرف الأموال في موسم الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي أيضاً، بإجمالي 188 مليون يورو، قبل أن يبدأ مشواره في «الليجا» بالتعادل مع فياريال، ليأتي في المركز الخامس بعد الجولة الأولى وقتها، وكانت الصحف الإسبانية قد أبدت دهشتها خلال الأيام الماضية، من نتائج الفريق «العاصمي»، حيث قالت بعضها إن التعاقدات تأتي والنجوم تتغير، وأداء أتلتيكو مدريد «محلك سر».
ولا يبدو الأمر غريباً، فيما يتعلق بـ«جمود» أتلتيكو مدريد في السنوات الـ10 الأخيرة، تحت قيادة سيميوني، المُستمر في منصبه منذ نحو 14 عاماً، إذ تمثّلت آخر إنجازاته في الفوز بلقب «الليجا»، 2020-2021، ورغم إنفاقه 626.7 مليون يورو منذ ذلك الوقت، جالباً نحو 55 لاعباً جديداً إلى صفوفه، وهو الأكثر صرفاً للأموال بين فرق الدوري الإسباني، إلا أن الحصاد كان «صفر» في النهاية، من دون التتويج بأي بطولة.
على صعيد «البدايات»، يُعتبر سيميوني الأسوأ بين «كبار الليجا»، حيث حقق الفوز بنسبة 50% في مبارياته الافتتاحية بالدوري طوال 10 سنوات، وكان قد نجح في تحقيق الانتصار خلال 5 مباريات، بين 2019-2020 و2023-2024، بواقع مرتين على حساب خيتافي ومثلهما مع غرناطة، مقابل انتصار واحد على سيلتا فيجو، في حين أنه تعادل في الجولة الأولى 3 مرات متتالية، أمام ديبورتيفو ألافيس في 2016-2017 ثم جيرونا في 2017-2018، وكذلك مع فالنسيا في 2018-2019، قبل أن يستعيد تلك الذكريات مؤخراً، بتعادل مع فياريال في الموسم الماضي، قبل الهزيمة على يد إسبانيول.
ومقارنة بنتائج ريال مدريد وبرشلونة المُماثلة، فإن «الملكي» يُعد الأفضل بين «الثُلاثي»، حيث حصد الفوز 8 مرات في افتتاح الدوري، بنسبة نجاح تبلغ 80%، ولم يعرف الخسارة على الإطلاق، إذ اكتفى بالتعادل مرتين فقط، الأولى أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من موسم 2020-2021، والثانية مع مايوركا في النُسخة السابقة.
أما «البارسا»، فحقق 7 انتصارات افتتاحية، بنسبة نجاح 70%، مقابل التعادل مرتين متتاليتين، مع رايو فاليكانو في موسم 2022-2023، ثم خيتافي في 2023-2024، بينما تلقى هزيمة واحدة في أولى جولات موسم 2019-2020، على يد أتلتيك بلباو في «سان ماميس»، ويُذكر أن «البلوجرانا» احتل المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على الصفقات في آخر 5 سنوات، بإجمالي 461.84 مليون يورو، بفارق يزيد قليلاً على 164 مليوناً، لكنه حصد 6 ألقاب محلية، بواقع التتويج ببطولتين في «الليجا»، ومثلهما في كأس الملك، وكذلك السوبر.

أخبار ذات صلة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
نجما ريال مدريد يشعلان الصراع بين المغرب وإسبانيا!
دييجو سيميوني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©