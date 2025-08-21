هالاند يتفوّق على صلاح ومبابي وكين!



عمرو عبيد (القاهرة)

يتأهب الهداف الإنجليزي الكبير، هاري كين، لضربة بداية بايرن ميونيخ أمام لايبزيج، في النُسخة الجديدة من «البوندسليجا»، متطلعاً إلى التسجيل «الافتتاحي» للمرة الثانية على التوالي في البطولة الألمانية، بعدما أحرز هدفاً في شباك بريمن بالجولة الأولى العام الماضي، بجانب صناعة هدف آخر ضمن «رُباعية البافاري» آنذاك، كما سبق له صناعة هدف أيضاً خلال فوز الفريق على فولفسبورج، في افتتاح موسمه الأول مع «البايرن»، 2023 - 2024.

وإذا كان «هاري» ينجح عادة في التسجيل أو الصناعة، خلال الجولة الأولى من الدوري مع بايرن ميونيخ، فإنه واجه «إخفاقاً» دائماً مع توتنهام هوتسبير، في هذا الصدد، حيث اكتفى بتسجيل هدفين فقط مع «الديوك»، عبر 7 مباريات افتتاحية بالدوري الإنجليزي، خلال العقد السابق، منذ موسم 2016 - 2017، ورغم كونه أحد أفضل وأبرز هدافي الكرة الأوروبية في تلك الحقبة، إلا أنه يخسر رهان «اللمسات الافتتاحية» أمام «عملاقين» من الطراز العالمي.

وصحيح أن النجم المصري «المتوهج» في «البريميرليج»، محمد صلاح، يملك أرقاماً استثنائية باهرة في تسجيل الأهداف بالجولات الافتتاحية مع ليفربول، إلا أن الحصاد الكامل لهذا الأمر مع جميع الأندية، منذ موسم 2016 - 2017، يمنح «الصاروخ» النرويجي، إيرلينج هالاند، تفوقاً خاصاً جداً، رغم كونه بدأ تلك «السلسلة» منذ 2019 فقط، مقارنة بصلاح الذي انطلق قبله بـ3 سنوات.

هالاند سجّل 11 هدفاً متتالياً في افتتاح جولات الدوري، بإنجلترا وألمانيا، منذ موسم 2020 - 2021، مع بروسيا دورتموند ثم مانشستر سيتي، من دون توقّف على الإطلاق، وكانت «الثُنائيات» علامة مُسجلة باسمه في تلك الجولات الأولى، بعدما هز الشباك مرتين أمام مونشنجلادباخ، أينتراخت فرانكفورت، وستهام، بيرنلي، ثم وولفرهامبتون في الموسم الحالي، وبينهم أحرز هدفاً في مرمى تشيلسي بافتتاح الموسم الماضي في «البريميرليج».

وعلى الجانب الآخر، أحرز صلاح عدد الأهداف نفسه منذ موسم 2016 - 2017، لكنه غاب عن التسجيل مرة واحدة فقط، أمام تشيلسي، في افتتاح نُسخة 2023 - 2024 من الدوري الإنجليزي، وجاءت البداية بهدف مع روما في مرمى أودينيزي، وهو ما تكرر 7 مرات لاحقة مع ليفربول، كان آخرها أمام بورنموث في الموسم الحالي، بينما سجّل «هاتريك» في مرمى ليدز بافتتاح موسم 2020 - 2021.

وبإضافة «المشاركة الافتتاحية» لهالاند مع دورتموند، في النصف الثاني من موسم 2019 - 2020، التي شهدت تسجيله أول «هاتريك» في مباراته الأولى بـ«البوندسليجا»، أمام أوجسبورج، وكذلك صناعته 4 أهداف أخرى بتمريرات حاسمة في تلك الجولات الأولى، مع ريد بول سالزبورج أمام رابيد فيينا، في الدوري النمساوي 2019 - 2020، وكذلك «أسود الفيستيفال» في افتتاح موسم 2021 - 2022، عندما قدّم «هاتريك الصناعة» أمام فرانكفورت، بجانب هدفيه، يُصبح مجموع مشاركات هالاند التهديفية في تلك الجولات منذ 10 سنوات، نحو 18 هدفاً، تسجيلاً وصناعة.

وبالعودة إلى صلاح، نجد أن إضافة 5 تمريرات حاسمة في الجولات الافتتاحية، جميعها مع ليفربول، تمنحه إجمالي 16 هدفاً خلال تلك الفترة، ويزيد تفوق «الصاروخ» على «الفرعون» كونه حصد الفوز في كل تلك المباريات مع الفرق الـ3، السيتي ودورتموند وريد بول، في حين تعادل صلاح مع «الريدز» خلال 3 مباريات، مع الوضع في الاعتبار أن «سلسلة» النجم المصري بدأت في 2016، بينما انطلق هالاند في 2019.

من ناحية أخرى، يُعد كيليان مبابي الأقرب لحصاد «الثُنائي المخيف»، هالاند وصلاح، إذ قام النجم الفرنسي بتسجيل 7 أهداف خلال مباريات افتتاح بطولات الدوري، في فرنسا وإسبانيا، منذ موسم 2016 - 2017 أيضاً، بجانب 3 تمريرات حاسمة، بمجموع 10 أهداف، علماً بأن نصفها أتى في جولات لاحقة، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة افتتاح «ليج ون» مع باريس سان جيرمان 4 مرات، وبدأ اللعب والتهديف من الجولة الثانية، كما خاض أولى مبارياته مع «الأمراء» خلال الأسبوع الخامس من موسم 2017 - 2018، ولم يُسجل في الجولة الأولى مع موناكو أيضاً.

ورغم تسجيله هدف الفوز الوحيد مؤخراً لريال مدريد على حساب أوساسونا، من ركلة جزاء مثيرة للجدل، فإنه غاب عن هز الشباك مع «الملكي» خلال أول 3 مباريات بـ«الليجا»، في موسمه الأول السابق، وأحرز هدفاً وحيداً أيضاً مع «باريس» في أولى جولات 2019 - 2020، بينما لم يُحرز أهدافاً افتتاحية مع موناكو في 2016 - 2017 و2017 - 2018، كما انتهت 4 مباريات له بالتعادل مع الفرق الثلاثة.