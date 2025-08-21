الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«كاترين دو غزال» ينجز مهمته بـ«فارق 3 أطوال»

«كاترين دو غزال» ينجز مهمته بـ«فارق 3 أطوال»
21 أغسطس 2025 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)
أنجز الجواد الإماراتي «كاترين دو غزال» لمالكه هلال العلوي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، المهمة الملقاة على عاتقه بالفوز في سباق بري آركا لمسافة 1800 متر المخصّص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم مساء أمس بمضمار ضاحية لاتست باسن آركاشون في فرنسا.
ودخل «كاترين دو غزال» إلى السباق، بعد أن خاض ثلاث سباقات، حلّ خلالها في المركز الثاني في مضمار لاتست لمسافة 1900 متر، والمركز السادس في سباق الفئة الأولى بمضمار شانتييه لمسافة 2000 متر، والمركز الثاني في سباق 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان.
وأكد «كاترين دو غزال» نجوميته المطلقة حيث جاء فوزه ناجزاً، بفارق ثلاثة أطوال، عن وصيفته المهرة «الصافنات» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.
وسجل «كاترين دو غزال» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «غزوان» زمناً وقدره 2:04:69 دقيقة في السباق البالغ طوله 1800 متر على الأرضية العشبية، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة الإماراتية «بحور» لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

