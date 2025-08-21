الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوارديولا يتراجع عن الاعتزال!

جوارديولا يتراجع عن الاعتزال!
21 أغسطس 2025 14:05

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل بضعة أشهر، بدا أن بيب جوارديولا حدد مصيره، وهو توديع مانشستر سيتي عام 2027، عند انتهاء عقده الحالي، إلا أن المدرب الإسباني اتخذ منعطفاً مفاجئاً في مقابلة مع مجلة «Men In Blazers»، حيث فتح الباب أمام تمديد إقامته في إنجلترا، وقال جوارديولا متجاهلاً الموعد المحدد لوداعه الذي بدا مؤكداً في السابق: «ما زال أمامي عامان، وربما أمدد عقدي لعامين آخرين، ويبقى السؤال: هل سأعتزل هذا العام، أم بعد عامين، أم بعد أربعة أعوام؟».
وأعرب المدرب الإسباني، الذي أمضى 9 سنوات في «السيتي»، عن شعوره بالراحة والامتنان تجاه حياته في إنجلترا، وقال «أعشق هذه المدينة، عندما تقضي 10 سنوات في مكان ما، فهذا لأنك تشعر بالراحة»، ولم يكتفِ جوارديولا بالحديث عن مستقبله، بل بدا متفائلاً أيضاً بشأن الحاضر، وأوضح: «يشعرني الفريق بتفاؤل كبير، بدءاً من كأس العالم في الولايات المتحدة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
