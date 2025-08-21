الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المرشح الأوفر حظاً للفوز بـ«الكالشيو»!

المرشح الأوفر حظاً للفوز بـ«الكالشيو»!
21 أغسطس 2025 14:29

 
معتز الشامي (أبوظبي)

ينطلق الدوري الإيطالي يوم السبت بـ4 مباريات، حيث يقص شريط الافتتاح نابولي البطل بمواجهة ساسولو، ويعود «الكالشيو» بأجواء حماسية، بطل يسعى إلى الدفاع عن لقبه، وعمالقة يستعدون لانتزاعه.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحتفل نابولي مجدداً، أم يُتوّج إنتر، أو يوفنتوس، أو ميلان، أو روما بلقب الكالشيو؟ ويبقى السؤال الأهم: من يرفع لقب «السكوديتو» في مايو؟ مع التعاقدات الجديدة، والمدربين الجدد، والنجوم الصاعدة، تستعد كرة القدم الإيطالية مجدداً لانطلاقة مثيرة.
وبنسبة فوز 32%، وفقا لشبكة «أوبتا»، يبدأ نابولي الموسم، وهو المرشح الأوفر حظاً للدفاع عن لقبه، ووجد النادي الجنوبي الاستقرار بعد لقبه التاريخي، ويفخر بفريق يجمع بين الموهبة والخبرة، وسيكون الثبات في الأداء التحدي الأكبر أمامهم، لكنهم يدخلون الموسم بميزة واضحة في سباق الدوري.
بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بنسبة 22%، عازماً على منافسة نابولي، بقيادة لاوتارو مارتينيز، يسعى «النيراتزوري» لاستعادة لقبه الذي أفلت منه في السنوات الأخيرة، وليس بعيداً عنه يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني بنسبة 14%، ساعياً للعودة إلى القمة بعد مواسم من الصعود والهبوط، ويعتمد «السيدة العجوز» على الانضباط ونجومه المخضرمين لدعم عودتهم.
وتبلغ نسبة فوز ميلان 13%، ويقود رافائيل لياو هجومهم لاستعادة أمجاد «الروسونيري»، في المقابل، تبلغ نسبة فوز روما 8%، ويحلم بتغيير الوضع والتقدم نحو المنافسة على اللقب، وقد تكون فرصه أقل، لكن بفضل جماهيره المتحمسة وعقليته القوية يظل منافساً شرساً للجميع.
بينما يبدأ نابولي متصدراً بفارق كبير، يبشر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لموسم 2025-2026 بمنافسة حامية الوطيس، يعتقد كل من إنتر ويوفنتوس وميلان وروما أنهم قادرون على إقصاء البطل وإعادة الكأس إلى الشمال الإيطالي.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
إنتر ميلان
يوفنتوس
ميلان
روما
