الشارقة بين حلم «اليد» وتألق «السلة» في آسيا

علي معالي (الشارقة)



يعتبر الموسم الجديد للألعاب الجماعية في الشارقة استثنائياً، ليس من أجل المسابقات المحلية، بل تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، حيث تعتبر كرة اليد والسلة في «بيت الملك» سفيرين فوق العادة للرياضة الإماراتية في حدثين كبيرين، الأول بطولة العالم لليد «سوبر جلوب 2025»، بعد تتويجه مؤخراً بلقب بطل آسيا، ويقام الحدث العالمي في ضيافة مصر من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، إضافة إلى المشاركة للمرة الأولى في دوري سوبر غرب آسيا، والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وشهد مؤتمر صحفي شرح الأهداف والمتطلبات الخاصة للمرحلة المقبلة في اللعبتين، والتحديات الكبيرة التي تواجه اليد والسلة في الظهور الدولي والقاري المقبل.

حضر المؤتمر محمد عبدالله بورحيمة، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس الاتصال المؤسسي، وجاسم محمد، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد بالنادي، والبرازيلي ماركوس تاتا، مدرب اليد، وعبدالحميد إبراهيم، مدرب السلة، وهشام سالم، مدير الفريق الأول للسلة.

قال جاسم محمد: «إن المشاركة أمام عمالقة اليد في العالم تتطلب المزيد من الجهد والإعداد لـ (سوبر جلوب 2025)، وندرك أهمية التمثيل المشرف ليس لكرة اليد الإماراتية فحسب، بل لممثل بطل آسيا».

وأضاف: «نجاحنا خلال نوفمبر الماضي في التتويج بلقب تاريخي أول على صعيد اليد، تطلب الكثير من التضحيات والدعم، وتزداد التحديات في المهمة المقبلة، حين نواجه نخبة الأندية على العالم، وندرك مدى التحديات التي يخوضها الفريق في موسمه الجديد، سواء في الحفاظ على المكتسبات المحلية، أو على الصعيد الخارجي».

وقال: «تم إسناد تدريب اليد إلى جهاز فني، بقيادة البرازيلي كارلوس تاتا، والذي سبق أن قاد العديد من الأندية المتقدمة على العالم، بجانب تدريبه منتخب البرازيل، واستطاع إظهار نقلة نوعية على أداء لاعبينا منذ تسلمه مهامه الرسمية 20 يونيو الماضي».

وعبّر تاتا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وقال: «فخور بتجربتي الجديدة مع الشارقة الذي أعرف تاريخه جيداً، وأعتبرها بمثابة التحدي الجديد في مسيرتي المهنية، وأتطلع إلى وضع خبراتي في سبيل مساعدة الفريق محلياً وخارجياً، وعلينا التركيز في الفترة المقبلة على تطوير مهارات اللاعبين».

وعن احتياجات الفريق للمنافسة في (سوبر جلوب 2025)، قال تاتا: «علينا التركيز حالياً على انطلاقة الموسم المحلي، واستكمال مراحل الإعداد للمونديال، ومنها خوض العديد من التجارب عالية المستوى خلال المعسكرات الخارجية التي تسبق البطولة، وخلال المباريات المحلية سنحلل أداء اللاعبين، ونحدد مدى احتياجات الفريق والانتدابات التي يجب علينا تطعيم الفريق بها، وأرجح أن تتجه إلى مراكز حراسة المرمى، والأجنحة، وصانع الألعاب».

من جانبه، يرى عبد الحميد إبراهيم، أن بطولات كرة اليد تجعله يشعر بالتقصير في كرة السلة، وقال: «الشارقة الذي سبق أن حقق لقب بطولة الأندية العربية 2011، وثنائية أبطال الأندية الخليجية 2018 و2019، عازم رغم صعوبة المهمة على تقديم الأداء الأفضل مع فريق يضم كوكبة من العناصر الشابة التي أثبتت حضورها مع الفريق والمنتخب الوطني، بجانب انتدابات جديدة على صعيد المحترفين الأجانب».

وأضاف: «ندرك حجم المسؤولية التي نحملها على عاتقنا بأننا ننتمي إلى عائلة الشارقة التي لا ترضى إلا بالرقم (1) في استحقاقاتها، فكرة اليد، وحتى فريق القدم متوجان بألقاب آسيوية، وعازمون على السير قدماً في اختبارنا الجديد الذي نواجه خلاله فرقاً تحظى بدعم مالي كبير يتخطى حتى ميزانيات كرة القدم، من أبرزها خلال المنافسة على لقب (بطل المنطقة الخليجية) في دوري (سوبر غرب آسيا) لقاء العلا السعودي الذي تم تدعيمه بتعاقدات تقدر بخمسة ملايين دولار».