إصابات «ضربة البداية» تؤجل «الظهور الأول» لنجوم «دورينا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ألقت الإصابات وبرامج التأهيل بظلالها على انطلاقة الموسم الجديد 2025- 2026 لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حرمت عدداً من نجوم الصف الأول من الظهور في «الجولة الأولى»، الأمر الذي مثّل ظاهرة لافتة مع بداية المنافسات، في انتظار عودة تدريجية مع تقدم المباريات، واستعادة الجاهزية الكاملة، عقب فترة التوقف الدولي الأولى في العاشر من سبتمبر المقبل.

وتنوعت أسباب الغيابات ما بين إصابات تعرض لها اللاعبون قبل انطلاقة الموسم خلال المعسكرات الإعدادية، وأخرى امتداداً لمشكلات عضلية أو جراحية من الموسم الماضي، مما أسهم في تأجيل مشاركة أسماء لامعة كانت الجماهير تترقب ظهورهم منذ «صافرة البداية».

وشكّل غياب الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي، وأفضل لاعب في الموسم الماضي، أحد أبرز العناوين، حيث يواصل حالياً برنامج التأهيل، بعد جراحة ناجحة، عقب نهاية الموسم السابق، وعلى المنوال ذاته، انتظر جمهور النصر مشاركة نجمه الجديد مهدي قائدي، إلا أن مدرب الفريق الصربي سلافيسا يوكانوفيتش أكد أن سبب غيابه يعود إلى عدم الجاهزية البدنية، بجانب فقدان الفريق حارسه عدلي محمد بسبب الإصابة.

ولم يكن الشارقة في وضع أفضل، بعدما افتقد عدداً من عناصره الأساسية بداعي الإصابة، تقدمهم ماجد حسن، والكوري يومين تشو، والحارس عادل الحوسني، ولاعب الوسط ماجد راشد، قبل أن ينضم إليهم البرازيلي كايو لوكاس الذي اضطر للخروج بعد 24 دقيقة أمام دبا في الجولة الأولى.

أما العين فقد غاب عنه لاعب الوسط يحيى نادر، إلى جانب النجم المغربي سفيان رحيمي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، بعد غيابه عن مباراة البطائح، على أن يعود بعد أسبوعين على الأقل، في المقابل، يترقب جمهور «الزعيم» الظهور الرسمي الأول للمدافع المصري رامي ربيعة أمام دبا في الجولة الثانية، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها خلال معسكر إسبانيا.

وبعيداً عن أندية الصدارة، سجل الظفرة غياباً بارزاً بغياب «الوافد الجديد» بيرج جودمونسون قائد منتخب آيسلندا القادم من العروبة السعودي بداعي الإصابة في المعسكر الإعدادي، فيما حُرم خورفكان من جهود الكوري دو جاي وون، كما اكتفى الأرجنتيني لوكاس فيرا بالجلوس على «دكة بدلاء» الوحدة أمام عجمان من دون الإفصاح عن السبب.

وبالتوازي مع الغيابات، تنتظر الجماهير في الجولة الثانية الظهور الأول لعدد من الصفقات الجديدة، في مقدمتهم الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش المنتقل إلى شباب الأهلي من باناثينايكوس اليوناني، والغاني بيرنارد مينساه الذي وقع عقداً لموسمين مع النصر في صفقة انتقال حر.

غيابات الجولة الأولى

شباب الأهلي: سردار أزمون

النصر: مهدي قائدي، عدلي محمد

الشارقة: ماجد حسن، يومين تشو، عادل الحوسني، ماجد راشد

العين: يحيى نادر، سفيان رحيمي

الظفرة: بيرج جودمونسون

خورفكان: دو جاي وون

الوحدة: لوكاس فيرا