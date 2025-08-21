الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأندية الصاعدة الأكثر إنفاقاً في «البريميرليج»

الأندية الصاعدة الأكثر إنفاقاً في «البريميرليج»
21 أغسطس 2025 14:44

 
معتز الشامي (أبوظبي)

بالنسبة لمعظم الأندية الصاعدة حديثاً يُعد البقاء هو الهدف الأول، وبينما تشق بعض الفرق طريقها إلى الدوري الإنجليزي بحذر وإنفاق متحفظ، تصل أخرى إليه بعزم، مستغلة قوتها المالية.
وخلال الموسمين الماضيين، شهدنا هبوط الأندية الثلاثة الصاعدة مرة أخرى، في السابق، لم يحدث ذلك إلا مرة واحدة في حقبة «البريميرليج» التي بدأت موسم 1992-1993.
لتجنب الهبوط، تضطر الأندية أحياناً إلى إنفاق مبالغ طائلة، في مايو الماضي، صعد سندرلاند بفوزه في مباراة فاصلة على شيفيلد يونايتد، وأنفق الفريق مبالغ طائلة على بعض الأسماء الكبيرة، بما في ذلك لاعب وسط أرسنال السابق جرانيت تشاكا، وبعض المواهب الواعدة، بما في ذلك لاعب الوسط الموهوب حبيب ديارا.
وتصدر سندرلاند قائدة الأندية الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقاً، حيث أنفق 165 مليون يورو على التعاقدات الجديدة هذا الصيف، وكانت أغلى هذه التعاقدات ديارا (31.2 مليون يورو) من ستراسبورج، والجناح سيمون أدينجرا (24 مليون يورو) من برايتون، ولاعب الوسط إنزو لو فيه (23 مليون يورو) من روما، واحتل نوتنجهام المركز الثاني بعد أن استثمر النادي بكثافة في عدد من التعاقدات الجديدة بعد صعوده في موسم 2021-2022، وتعاقد النادي مع 13 لاعباً مقابل 155.2 مليون يورو، ونجح بصعوبة في النجاة من الهبوط، ليحتل المركز السابع عشر في موسم 2022-2023.
وفي المركز الثالث يأتي أستون فيلا، الذي صعد للدوري في موسم 2019-2022، وأنفق 148.6 مليون يورو في الصيف التالي، ونجا أيضاً وواصل العمل بجد منذ ذلك الحين، كما يحتل بيرنلي، الذي صعد هذا الموسم، المركز الرابع، أنفق الفريق 125.7 مليون يورو هذا الصيف، ويحتل فريقان صعدا إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي المركزين الخامس والسادس، حيث أنفق إيبسويتش 125 مليون يورو، بينما أنفق ساوثهامبتون 117.2 مليون يورو - وكلاهما هبط، ويأتي فولهام المركز السابع بعد أن أنفق 113.1 مليون يورو في موسم 2018-2019، وكان هو الآخر قد هبط في ذلك الموسم.
وينطبق الأمر نفسه على بيرنلي في موسم 2023-2024، حيث أنفق 110.5 مليون يورو، وأنفق وولفرهامبتون 92 مليون يورو في موسم 2018-2019، وكان ذلك كافياً للبقاء، كما حافظ ليدز على بقائه في الدوري بعد إنفاقه 89.2 مليون يورو في موسم 2020-2021، ليكمل قائمة العشرة الأوائل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
سندرلاند
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
