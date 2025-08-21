أين يقع مبابي؟.. تعرّف على أسرع اللاعبين وصولاً لـ 50 هدفاً مع ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بفوز غير مقنع على أوساسونا بنتيجة 1-0 في سانتياغو برنابيو، وبعد وصوله من باير ليفركوزن، عانى تشابي ألونسو من بداية صعبة مع الفريق الأبيض، حيث هزم 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وُصف ألونسو بأنه البديل الأمثل لكارلو أنشيلوتي، حيث يسعى إلى ترسيخ مكانة ريال مدريد كقوة مهيمنة في كرة القدم الإسبانية، وسيطر برشلونة بقوة الموسم الماضي، وفاز فريق هانسي فليك بجميع مباريات الكلاسيكو الأربع في الموسم الماضي، محققين جميع الألقاب المحلية.

وافتتح أكبر ناديين في إسبانيا مشوارهما في الدوري الإسباني بانتصارين، وكان كيليان مبابي هو من أحرز هدف الفوز لريال مدريد، وسجل النجم الفرنسي هدفه من ركلة جزاء، محققاً بذلك مساهمته الخمسين في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد منذ انضمامه من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وكانت مباراة أوساسونا هي المباراة الستين لمبابي بقميص ريال مدريد، ما يضعه في المركز الثالث عشر في قائمة أسرع اللاعبين الذين وصلوا إلى 50 هدفاً مع الفريق، وسجّل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، 45 هدفاً مع الفريق الملكي، محطماً الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسمه الأول مع الفريق، كما قدم الفرنسي 5 تمريرات حاسمة، ولكن من هم اللاعبون الذين حققوا هذا الإنجاز مع ريال مدريد في أقل عدد من المباريات عبر التاريخ.

يحمل فيرينك بوشكاش الرقم القياسي بعد أن ساهم بـ 50 هدفاً في 42 مباراة فقط، يُعتبر المجري الأسطوري على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي ريال مدريد في جيله، حيث مثّل النادي بين عامي 1958 و1966، ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني، حيث احتاج قائد البرتغال إلى 44 مباراة فقط للوصول إلى حاجز الخمسين هدفاً.

ويأتي الإسباني فيرناندو سانودو في المركز الثالث (47 مباراة)، ورابعاً خوسيه أنطونيو روبيو (49 مباراة)، وفي المركز الخامس باهينيو (50 مباراة)، وسادساً مانويل ألداي (54 مباراة)، وسابعاً الظاهرة البرازيلية رونالدو (54 مباراة).

ويعتبر ألفريدو دي ستيفانو (56 مباراة) على نطاق واسع أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد، ويحتل المركز الثامن، متقدماً بمركز واحد على جاريث بيل (56 مباراة).