258 مليون مشاهدة تراكمية لدوري أبطال آسيا للنخبة



كوالا لمبور (د ب أ)

حقق دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 -2025 مشاهدات تراكمية بلغة 258 مليون مشاهدة، بزيادة نسبتها 48% عن الموسم الماضي، فيما ارتفع نطاق الوصول التراكمي ليصل إلى أكثر من 910 ملايين.

وشهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نجاحاً مماثلاً، حيث تم بث المباريات في 132 دولة وإقليماً، وأظهرت البيانات الأولية نمواً بنسبة 155% في حجم المشاهدات التراكمية ليصل إلى أكثر من 763 مليوناً عبر 10 جولات، فيما ارتفع نطاق الوصول التراكمي بنسبة لافتة بلغت 222% ليصل إلى 3ر3 مليار مشاهدة، مقارنة 05ر1 مليار في النسخة السابقة، حسبما أعلن اتحاد الكرة الآسيوي.

وأشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأثر الكبير لعمليات إعادة إطلاق الهوية التي جرت خلال العام الماضي، والتي شملت الكشف عن شعارات وهويات جديدة لمسابقات الأندية المطورة، إلى جانب العلامة المؤسسية الشاملة للاتحاد.

وترأس الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد عبر تقنية فيديو الاتصال اليوم، نائب الرئيس عبدالله ناصر الجنيبي، حيث أعرب عن سعادته بالتأثير الواضح للهويات الجديدة في ترسيخ حضور أكثر حداثة ورقياً وتطوراً، وفي الوقت ذاته تعزيز ارتباط الاتحاد الآسيوي مع شركائه وأطراف اللعبة والمجتمع الكروي الأوسع.

وأبدت اللجنة ارتياحها للتحول الملحوظ في مستوى التفاعل، حيث شهدت زيادة بنسبة 83% في إجمالي عدد الرعاة بين موسمي مسابقات الأندية 2023 2024/ و2024 2025/، إلى جانب ارتفاع كبير في حجم أنشطة التفعيل التسويقي، خاصة خلال نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في جدة، والذي سجل رقماً قياسياً بلغ 62 نشاطاً ترويجياً.