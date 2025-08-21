الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

258 مليون مشاهدة تراكمية لدوري أبطال آسيا للنخبة

258 مليون مشاهدة تراكمية لدوري أبطال آسيا للنخبة
21 أغسطس 2025 16:15


كوالا لمبور (د ب أ)
حقق دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 -2025 مشاهدات تراكمية بلغة 258 مليون مشاهدة، بزيادة نسبتها 48% عن الموسم الماضي، فيما ارتفع نطاق الوصول التراكمي ليصل إلى أكثر من 910 ملايين.
وشهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نجاحاً مماثلاً، حيث تم بث المباريات في 132 دولة وإقليماً، وأظهرت البيانات الأولية نمواً بنسبة 155% في حجم المشاهدات التراكمية ليصل إلى أكثر من 763 مليوناً عبر 10 جولات، فيما ارتفع نطاق الوصول التراكمي بنسبة لافتة بلغت 222% ليصل إلى 3ر3 مليار مشاهدة، مقارنة 05ر1 مليار في النسخة السابقة، حسبما أعلن اتحاد الكرة الآسيوي.
وأشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأثر الكبير لعمليات إعادة إطلاق الهوية التي جرت خلال العام الماضي، والتي شملت الكشف عن شعارات وهويات جديدة لمسابقات الأندية المطورة، إلى جانب العلامة المؤسسية الشاملة للاتحاد.
وترأس الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد عبر تقنية فيديو الاتصال اليوم، نائب الرئيس عبدالله ناصر الجنيبي، حيث أعرب عن سعادته بالتأثير الواضح للهويات الجديدة في ترسيخ حضور أكثر حداثة ورقياً وتطوراً، وفي الوقت ذاته تعزيز ارتباط الاتحاد الآسيوي مع شركائه وأطراف اللعبة والمجتمع الكروي الأوسع.
وأبدت اللجنة ارتياحها للتحول الملحوظ في مستوى التفاعل، حيث شهدت زيادة بنسبة 83% في إجمالي عدد الرعاة بين موسمي مسابقات الأندية 2023 2024/ و2024 2025/، إلى جانب ارتفاع كبير في حجم أنشطة التفعيل التسويقي، خاصة خلال نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في جدة، والذي سجل رقماً قياسياً بلغ 62 نشاطاً ترويجياً.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات التصفيات الآسيوية
الموسم الحالي من «أدنوك للمحترفين» ينتزع لقب أبكر انطلاقة
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
عبدالله ناصر الجنيبي
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©