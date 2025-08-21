تأجيل انتخابات الأندية المصرية

القاهرة (د ب أ)

قررت وزارة الرياضة المصرية تأجيل انتخابات الأندية المحلية لحين توفيق الأوضاع بعد تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أنه «في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون».

وأوضح البيان أن وزارة الرياضة أصدرت تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نص القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يعاد تشكيلها، سواء بالانتخاب أو التعيين، وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.

وأضاف «نص التعميم على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون».

وشدد البيان على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.