الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأجيل انتخابات الأندية المصرية

تأجيل انتخابات الأندية المصرية
21 أغسطس 2025 16:45

 

القاهرة (د ب أ)
قررت وزارة الرياضة المصرية تأجيل انتخابات الأندية المحلية لحين توفيق الأوضاع بعد تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة.

أخبار ذات صلة
إبراهيم عادل: أريد حصد البطولات مع «فخر أبوظبي»
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أنه «في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون».
وأوضح البيان أن وزارة الرياضة أصدرت تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نص القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يعاد تشكيلها، سواء بالانتخاب أو التعيين، وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.
وأضاف «نص التعميم على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون».
وشدد البيان على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.

الاهلي المصري
الزمالك المصري
الكرة المصرية
الرياضة المصرية
وزارة الشباب والرياضة المصرية
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©