الوصل يجدد عقد خيمينيز لمدة 3 سنوات و«الرابعة» اختيارية



معتز الشامي (أبوظبي)

نجحت شركة الكرة بنادي الوصل، في تجديد عقد اللاعب الدولي نيكولاس خيمينيز لمدة 3 مواسم حتى 2029، بينما ستكون السنة الرابعة «اختيارية» باتفاق الطرفين وقتها، ويعتبر خيمينيز من أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة الوصل، وتأتي خطوة التجديد من جانب إدارة النادي، للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق الأول، بالإضافة لتعزيز فلسفة الاستقرار الفني، لاسيما وأن الشركة كانت قد أبرمت 9 تعاقدات جديدة قبل انطلاق الموسم مع لاعبين من طراز فريد في كل المراكز، لتدعيم صفوف الفريق.

يعد خيمينيز إلى جانب علي صالح وليما وسياكا، من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق والتي يتم الاعتماد عليها بشكل مستمر، وكان خيمينيز الموسم الماضي قد سجل الموسم الماضي 3 أهداف وصنع مثلها كما يُعد من أبرز محاور خط الوسط في دورينا.