«ألعاب القوى» يخوض تحدي 18 منافسة في «عربية تونس»



تونس (وام)

يبدأ منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية للناشئين والناشئات بتونس، بعد غد في الفئات المختلفة، حيث يشارك في 18 منافسة، من منافسات البطولة المختلفة، وتشهد البطولة في اليوم الأول منافسات مختلفة، منها سباق 110 أمتار حواجز «للناشئين»، و100 متر حواجز «ناشئات»، و400 متر لفئتي الناشئين والناشئات، ورمي القرص والرمح، وسباق 100 و800 متر للناشئات، والناشئين، وسباق التتابع المتنوع للناشئين والناشئات، والوثب الطويل.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة العداءة مريم كريم في سباقي 200 متر، و400 متر حواجز، وسمر صالح في منافسات الوثب الطويل، والسباعي، واليازية طارق عبدالسلام في القفز بالعصا، وسلمى هيثم المري في رمي القرص، وإطاحة المطرقة.

كما أكد الاتحاد مشاركة سالم يوسف المقبالي في دفع الجلة ورمي القرص، ومحمد عادل آل علي في إطاحة المطرقة، ومايد مانع الكعبي في سباق 3 آلاف متر، وناصر الكعبي في سباق 1500 متر، وعبدالقدوس أحمد علي في سباقي 200 و400 متر.

ويشارك راشد ناصر آل على، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بصفته عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، في الاجتماع المقرر للاتحاد العربي على هامش البطولة، لاستعراض خطة الموسم المقبل والبطولات المقررة، والجهود التطويرية.

وتضم البعثة جميلة علي عبدالرحمن، إدارية، بالإضافة إلى المدربين، حسن عبدالجواد، «الرمي»، وحكيم تاج الدين، «السرعات»، ووليد عبداللطيف، «الزانة»، ومحمد النويري، «المسافات»، وإيزاك جدوين، اختصاصي العلاج الطبيعي.