خورفكان نجم الشوط الثاني في «الجولة الأولى»



معتز الشامي (أبوظبي)



أسدل الستار على الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت إقامة 7 مباريات انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين، وشهدت تسجيل 19 هدفاً، بمعدل 6 أهداف في الشوط الأول و13 في الشوط الثاني.

ويعتبر خورفكان الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني «3 أهداف»، يليه الجزيرة والوحدة والشارقة ولكل منها «هدفان»، بينما سجل النصر والبطائح والعين والوصل هدفاً» في الشوط الثاني، بينما تصدر شباب الأهلي «حامل اللقب» قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول «هدفان» بينما سجل الشارقة والعين والوصل ودبا الفجيرة هدفاً، وفشلت 4 أندية في تسجيل أي هدف خلال مباريات الجولة الأولى، وهي عجمان، الظفرة، بني ياس، كلباء.

بينما سجلت 3 أندية فقط في الشوطين، وهي الشارقة بواقع هدف في الشوط الأول، وهدفان في الشوط الثاني، والعين بواقع هدف في كل شوط ومثله الوصل، وفي المقابل شهد الشوط الثاني استقبال الأندية 13 هدفاً، مما يعني فقدان التركيز للمدافعين في الأمتار الأخيرة من المباريات، أو الاطمئنان لنتيجة اللقاء، في الوقت الذي كان التركيز حاضراً في الشوط الأول الذي لم تستقبل فيه شباك الأندية سوى 6 أهداف فقط.