الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان نجم الشوط الثاني في «الجولة الأولى»

خورفكان نجم الشوط الثاني في «الجولة الأولى»
21 أغسطس 2025 17:39

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شكوك حول مشاركة دومبيا ودوجاي مع خورفكان أمام البطائح
فلاديمير إيفيتش: مباراة دبا لن تكون سهلة وهدفنا الـ3 نقاط


أسدل الستار على الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت إقامة 7 مباريات انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين، وشهدت تسجيل 19 هدفاً، بمعدل 6 أهداف في الشوط الأول و13 في الشوط الثاني.
ويعتبر خورفكان الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني «3 أهداف»، يليه الجزيرة والوحدة والشارقة ولكل منها «هدفان»، بينما سجل النصر والبطائح والعين والوصل هدفاً» في الشوط الثاني، بينما تصدر شباب الأهلي «حامل اللقب» قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول «هدفان» بينما سجل الشارقة والعين والوصل ودبا الفجيرة هدفاً، وفشلت 4 أندية في تسجيل أي هدف خلال مباريات الجولة الأولى، وهي عجمان، الظفرة، بني ياس، كلباء.
بينما سجلت 3 أندية فقط في الشوطين، وهي الشارقة بواقع هدف في الشوط الأول، وهدفان في الشوط الثاني، والعين بواقع هدف في كل شوط ومثله الوصل، وفي المقابل شهد الشوط الثاني استقبال الأندية 13 هدفاً، مما يعني فقدان التركيز للمدافعين في الأمتار الأخيرة من المباريات، أو الاطمئنان لنتيجة اللقاء، في الوقت الذي كان التركيز حاضراً في الشوط الأول الذي لم تستقبل فيه شباك الأندية سوى 6 أهداف فقط.

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الجزيرة
شباب الأهلي
العين
الوحدة
الشارقة
الوصل
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©