رازوفيتش يطالب كلباء بالتعويض أمام بني ياس

فيصل النقبي (كلباء)

استعد كلباء جيداً للقاء بني ياس، يوم الجمعة، في «الجولة الثانية» من دوري أدنوك للمحترفين، من أجل تعويض خسارة الافتتاح، وأكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق، أهمية المباراة، وضرورة التحضير لها بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح رازوفيتش أن الفريق استوعب أخطاء المباراة الأولى، ويعمل بجدية على تصحيحها، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يظهرون رغبة واضحة في تقديم أداء قوي، يثبتون من خلاله أنفسهم منافساً حقيقياً.

وشدد المدرب على أهمية جاهزية الجميع، وأن كل لاعب مطالب بتقديم أكثر من 100% من مستواه داخل الملعب، وهو ما يعزز من فرص الفريق في الظهور بصورة أفضل أمام «السماوي».

واختتم رازوفيتش تصريحاته بالتأكيد على ثقته بلاعبيه، متمنياً أن يحالفهم التوفيق، وأن ينجحوا في الخروج بنتيجة إيجابية، والعودة بالنقاط الثلاث التي تعكس طموحات «النمور» في المنافسة هذا الموسم.