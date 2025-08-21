الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيريوس «اللاعب المنحوس» في «فلاشينج ميدوز»!

كيريوس «اللاعب المنحوس» في «فلاشينج ميدوز»!
21 أغسطس 2025 18:13

 
نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تواصل رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس
ألكسندروفا تُطيح «حاملة اللقب» في «مونتيري»


قال منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إن الأسترالي كيريوس لن يشارك في البطولة للعام الثالث على التوالي بعد انسحابه من البطولة.
وعانى اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 30 عاماً من سلسلة من الإصابات في القدم والركبة والمعصم في السنوات الأخيرة، وفاز مرة واحدة مقابل أربع هزائم في خمس مباريات للفردي خاضها هذا الموسم.
وقدم كيريوس أفضل موسم في مسيرته في عام 2022، حيث وصل إلى نهائي ويمبلدون في ذلك الموسم ودور الثمانية في نيويورك، قبل أن تؤثر الإصابات عليه.
وخاض كيريوس مباراة واحدة فقط في عام 2023، وغاب عن عام 2024 بأكمله، ولم يلعب أي مباراة للفردي هذا العام منذ خسارته في الدور الثاني في ميامي في مارس الماضي، وسيتم استبدال كيريوس في القرعة بخاسر محظوظ.
وتنطلق يوم الأحد منافسات الفردي في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام. (إعداد: أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية)

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
كيريوس
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©