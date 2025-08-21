كيريوس «اللاعب المنحوس» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)



قال منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إن الأسترالي كيريوس لن يشارك في البطولة للعام الثالث على التوالي بعد انسحابه من البطولة.

وعانى اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 30 عاماً من سلسلة من الإصابات في القدم والركبة والمعصم في السنوات الأخيرة، وفاز مرة واحدة مقابل أربع هزائم في خمس مباريات للفردي خاضها هذا الموسم.

وقدم كيريوس أفضل موسم في مسيرته في عام 2022، حيث وصل إلى نهائي ويمبلدون في ذلك الموسم ودور الثمانية في نيويورك، قبل أن تؤثر الإصابات عليه.

وخاض كيريوس مباراة واحدة فقط في عام 2023، وغاب عن عام 2024 بأكمله، ولم يلعب أي مباراة للفردي هذا العام منذ خسارته في الدور الثاني في ميامي في مارس الماضي، وسيتم استبدال كيريوس في القرعة بخاسر محظوظ.

وتنطلق يوم الأحد منافسات الفردي في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام. (إعداد: أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية)