42 علامة تجارية تزيّن قمصان دوري أدنوك للمحترفين



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تشكّل عقود رعاية قمصان اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين مرآة حقيقية للتفاوت المالي والتسويقي بين الأندية، إذ تحوّل القميص إلى «لوحة إعلانات متحركة»، تدر على بعض الفرق ملايين الدراهم بفضل شراكات استراتيجية ناجحة مع شركات وطنية كبرى، في وقت تعجز فيه أندية أخرى عن استقطاب رعاة مؤثرين يغطون حتى التكاليف التشغيلية.

هذا التباين لا ينعكس فقط على الموازنات السنوية، بل يمتد ليؤثر مباشرة في قدرة الأندية على الاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية، وهو ما يضع ملف الرعاية في صدارة القضايا الاقتصادية التي تؤثر في مستقبل المنافسة الكروية في الدولة.

وكشفت دراسة لـ«الاتحاد» عن ظهور 42 راعياً من الشركات الوطنية وغيرها على قمصان وملابس أندية دوري أدنوك للمحترفين مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، توزعت على 13 نادياً من أصل 14، باستثناء البطائح الذي ظل الوحيد دون أي استثمار في هذه النافذة التجارية المهمة.

وتصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي ترتبط بعقد رعاية رئيسي مع رابطة المحترفين، المشهد على صعيد الأندية في الموسم الجديد، بظهور شعارها على قمصان العين والجزيرة والظفرة، في انعكاس واضح للانسجام بين الرياضة كمصدر إلهام مجتمعي والاقتصاد كمحرّك للتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ نموذج إماراتي رائد.

إلى جانب «أدنوك»، برزت على قمصان الأندية علامات وطنية كبرى مثل: إي آند، مبادلة، الاتحاد للقطارات، طيران الإمارات، منطقة دبي الاقتصادية المتكاملة (DIEZ)، المنطقة الحرة لمطار الشارقة، بينما تصدرت قائمة الرعاة من قطاع البنوك والمصارف الوطنية كل من: بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف عجمان.

وبدا التباين واضحاً في استقطاب الأندية للرعاة، إذ تحولت قمصان اللاعبين إلى مساحات إعلانية متعددة داخل الملعب، بظهور الشعارات على الواجهة الأمامية والخلفية وحتى على الشورتات وملابس التدريبات، مما عزز مواردها التسويقية بشكل لافت.

وجاء العين في الصدارة بإبرامه 9 صفقات رعاية متنوعة على قمصان المباريات الرسمية والتدريبات، تضمنت: بنك أبوظبي الأول، إي آند، أدنوك، سلوشنز بلس التابعة لمبادلة للاستثمار، وساس العقارية، إلى جانب علامات تدريبات «الزعيم» مثل: إمكان للتطوير العقاري، طيران الإمارات، العين إكسبيرينس، وتوازن.

أما النصر، فقد أبرم 6 تعاقدات مع كل من: مصرف الإمارات الإسلامي، شوبا العقارية، دبي للخرسانة الجاهزة (DMIX)، ديل القابضة (Deal Holding)، نكسن للإطارات (NEXEN TIRE)، وبرَيمس (Primes).

وحلَّ شباب الأهلي ثالثاً بـ6 علامات تجارية على قمصانه، شملت: نيسان، بن غاطي، منطقة دبي الاقتصادية المتكاملة (DIEZ)، مجموعة كانو، ماي دبي، وسن آند ساند سبورتس.

فيما تساوت أندية الظفرة، الشارقة، والوصل بأربعة رعاة لكل منها، حيث ضمت قائمة الظفرة: أدنوك، مجموعة سرح، الاتحاد للقطارات، وبرجيل، إلى جانب Hareket، بينما جاءت رعاية الشارقة عبر: المنطقة الحرة لمطار الشارقة، مستشفى الجامعة بالشارقة، مياه زلال، ومصانع الأصباغ الوطنية المحدودة (دهانات ناشونال). أما الوصل فظهر على قمصانه: «هُنا» كراعٍ ماسي، مركز دبي العقاري كراعٍ بلاتيني، الوثبة كراعٍ ذهبي، ومستشفى تداوي كراعٍ فضي.

وبالنسبة لبقية الأندية، توزّعت الرعايات على النحو التالي: الجزيرة: مبادلة، أدنوك، ألفا ظبي، وكانو للطاقة (قمصان التدريبات)، عجمان: مصرف عجمان، قوارب الخليج، غرفة عجمان التجارية، دبا: مؤسسة الفجيرة للاستثمار، منتجع دبا الجبلي، الوحدة: إكويتي، برجيل، خورفكان: مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، شركة 1507، اتحاد كلباء: مجموعة شروق، بني ياس: مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعكست قائمة رعاة قمصان أندية دوري أدنوك للمحترفين تنوعاً ملحوظاً بين قطاعات اقتصادية كبرى، مقابل استمرار التحديات التسويقية أمام بعض الأندية، وهو ما يجعل ملف الرعاية عاملاً أساسياً في موازين القوة بين فرق الدوري.

الفلاسي: النصر منصة جاذبة للاستثمار الرياضي



أكد منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، أن نجاح النادي في جذب رعاة جدد، يعكس قوة علامته التجارية ومكانته كأول نادٍ تأسّس في الإمارات، مشدداً على أن التزام النادي بالحوكمة والشفافية يعزز ثقة الشركاء ويضمن استدامة الشراكات.

وأوضح الفلاسي أن العقود الجديدة تمثل شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تطوير منظومة الاستثمار والتسويق الرياضي، وتفتح آفاقاً للتعاون والابتكار.

وأشار إلى أن النصر، عبر تاريخه الممتد لثمانية عقود، كان سبّاقاً في إدخال مفهوم الاستثمار الرياضي بقيادة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن النادي يواصل هذه المسيرة بتوجيهات سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي.

وشدد الفلاسي على أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار العقاري والشراكات التجارية، مع خطط مدروسة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القيمة التجارية للنادي، بما يرسّخ مكانته كوجهة مثالية للشركات الباحثة عن شراكات طويلة الأمد.







ترتيب قائمة الرعاية حسب الأندية (موسم 2025-2026)

العين – 9 رعاة

القميص: بنك أبوظبي الأول (أمام)، سلوشن بلس + ساس (الكتف)، اتصالات + أدنوك (الظهر)

التدريبات: إمكان (أمام)، طيران الإمارات (خلف)، العين إكسبيرينس (كتف يمين)، توازن (كتف يسار)

النصر – 6 رعاة

مصرف الإمارات الإسلامي، شوبا العقارية، دبي للخرسانة الجاهزة DMIX، ديل القابضة، ، Nexen Tire، Primes

شباب الأهلي – 6 رعاة

القميص: نيسان، بن غاطي، منطقة دبي الاقتصادية المتكاملة (DIEZ)

الخلف: مجموعة كانو

الكتف: ماي دبي

الشورت: سن أند ساند سبورتس

الظفرة – 4 رعاة

أدنوك، مجموعة سرح، الاتحاد للقطارات، برجيل، Hareket

الشارقة – 4 رعاة

المنطقة الحرة لمطار الشارقة، مستشفى الجامعة بالشارقة، مياه زلال، مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة «دهانات ناشونال» (الشورت)

الوصل – 4 رعاة

هُنا (ماسي)، مركز دبي العقاري (بلاتيني)، الوثبة (ذهبي)، مستشفى تداوي (فضي)

الجزيرة – 3 رعاة

مبادلة، أدنوك، ألفا ظبي (قمصان المباريات) + كانو للطاقة (التدريبات)

عجمان – 3 رعاة

مصرف عجمان، قوارب الخليج، غرفة عجمان التجارية

دبا – 2 راعٍ

مؤسسة الفجيرة للاستثمار، منتجع دبا الجبلي

الوحدة – 2 راعٍ

إكويتي، برجيل

خورفكان – 2 راعٍ

مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، شركة 1507 (خلف القميص)

اتحاد كلباء – 1 راعٍ

مجموعة شروق



بني ياس – 1 راعٍ

مصرف أبوظبي الإسلامي

البطائح – بلا رعاة

