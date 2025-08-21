الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

800 مشارك في السباق المجتمعي لـ«ألعاب الماسترز» و«أبوظبي الرياضي»

800 مشارك في السباق المجتمعي لـ«ألعاب الماسترز» و«أبوظبي الرياضي»
21 أغسطس 2025 19:24


أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان


شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) سباقاً مجتمعياً بتنظيم اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، أكبر حدث متعدد الرياضات يُقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.
شارك في هذا السباق أكثر من 800 متسابق في منافسات متنوعة لمسافات 1 كم و3 كم و5 كم ضمن مضمار جري مُكيّف بالكامل، وسط أجواء جمعت بين الحماس الرياضي والترابط المجتمعي، بمشاركة عدائين من مختلف الأعمار والمستويات من الهُواة والرياضيين المحترفين.
وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيس، مجلس أبوظبي الرياضي: «اتسمت أجواء هذا السباق المجتمعي بالروح الرياضية العالية، وجسد الرؤية الاستراتيجية لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الهادفة إلى توحيد المجتمع عبر الرياضة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية المُفعمة بالحيوية والنشاط، مُشيراً إلى أهمية مثل هذا النوع من الفعاليات المميزة والمُشجعة على جعل الرياضة أسلوب حياة مُلهم لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية».

الإمارات
أبوظبي
ألعاب الماسترز
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©