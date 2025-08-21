لاعب بايرن ميونيخ يغيب لأجل غير مسمى



ميونيخ (د ب أ)



أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، غياب لاعب الوسط المهاجم توم بيشوف لأجل غير مسمى بسبب التهاب الزائدة الدودية.

وأوضح البايرن أن بيشوف: «خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، ولن يكون متاحاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني أمام لايبزج الجمعة». وانضم الألماني الدولي بيشوف، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى النادي البافاري الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع هوفنهايم.

وكان من المتوقع أن يشارك بيشوف في المباريات نظراً لضعف خط هجوم بايرن، بعد رحيل العديد من اللاعبين.

وأوضح المدرب فينسنت كومباني أن ألكسندر بافلوفيتش يتدرب مجدداً بعد إصابته بكسر في محجر العين، لكنه غير جاهز للعب بعد، كما يستمر غياب جمال موسيالا وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو لفترة طويلة.