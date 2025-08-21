الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشيلسي يستبعد نكونكو وجاكسون من مباراة وستهام

تشيلسي يستبعد نكونكو وجاكسون من مباراة وستهام
21 أغسطس 2025 19:44

 
لندن (أ ب)

استبعد تشيلسي الثنائي، السنغالي نيكولاس جاكسون والفرنسي كريستوفر نكونكو، من قائمته لمواجهة وستهام يونايتد الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويأتي ذلك على خلفية تزايد الأنباء بشأن قرب رحيل الاثنين عن النادي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.
وتعاقد تشيلسي مع مهاجمين جديدين، هما جواو بيدرو وليام ديلاب، لذا يبدو أن جاكسون وكونكو خارج دائرة اهتمامات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.
وانتهى إيقاف جاكسون بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية لتشيلسي، والتي تعادل خلالها سلبياً مع كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، لكن غيابه سيستمر.
وقال ماريسكا: «لن يكون جزءاً من الفريق، لأنه كما قلنا بالفعل، لدينا مهاجمان في هذا المركز، وندرك أيضاً أنه قد يحدث شيء ما قبل إغلاق فترة الانتقالات».
وأضاف ماريسكا أن الوضع نفسه ينطبق على المهاجم الفرنسي نكونكو، الذي انضم لتشيلسي بعقد يمتد لست سنوات في عام 2023، لكن مشاركاته في المباريات كانت محدودة.
ويمتد عقد جاكسون مع تشيلسي حتى عام 2033.
من ناحية أخرى، أشار ماريسكا إلى إن الظهير الأيسر بن تشيلويل والجناح رحيم سترلينج يتدربان بعيداً عن التشكيلة الأساسية للفريق، على أمل حدوث إنفراجة تسهم في رحيلهما عن النادي هذا الصيف.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
وستهام
كريستال بالاس
إنزو ماريسكا
