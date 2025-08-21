ليفركوزن يتعاقد مع «شاب» مانشستر سيتي



برلين (د ب أ)



أعلن نادي باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني الألماني، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشفيري على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان النادي الألماني ينظر إلى إتشفيري «19 عاماً» على أنه اللاعب الذي يمكنه أن يحل محل فلوريان فيرتز الذي غادر إلى ليفربول الإنجليزي، لكن التقارير أكدت أن ليفركوزن ليس لديه حق شراء اللاعب بشكل دائم العام المقبل.

وتواجد إبراهيم مازا في مكان فيرتز في فترة ما قبل انطلاق الموسم، وكذلك الحال بالنسبة لأمين عدلي الذي غادر إلى بورنموث الإنجليزي.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي: «كلاوديو إتشفيري موهبة رائعة، وهو لاعب موهوب ونشيط ويتميز بقدرته على التحرك وسط الخطوط وتشكيل الخطورة».

وأضاف: «جماهير كرة القدم تأتي إلى المباريات لمشاهدة لاعبين مثل كلاوديو».

وتابع رولفس: «أنه لاعب بارع ومتمكن من المراوغة، ويتحرك إلى الأمام دائماً، ويستطيع جعل زملائه يلعبون بإيجابية، سيضفي إبداعه عناصر جديدة وجذابة للعبتنا». وانضم إتشفيري إلى مانشستر سيتي في يناير 2024 قادماً من ريفر بليت، لكنه بقي مع الفريق الأرجنتيني على سبيل الإعارة لمدة عام، ثم شارك مع الفريق، حينما عاد إليه في يناير من العام الجاري، قبل أن ينتقل معاراً إلى ليفركوزن.

وقال اللاعب الأرجنتيني الشاب: «أنه أمر رائع بالنسبة لي أن تكون خطوتي التالية مع بطل ألمانيا 2024، وهو يلعب أيضاً في دوري أبطال أوروبا، أرغب في المشاركة في الكثير من الدقائق على أرض الملعب، وأن أتطور وأصبح لاعباً أفضل أسبوعاً تلو الأخر».

وجاء انتقال عدلي إلى بورنموث وسط رحيل جماعي للاعبين عن ليفركوزن، بعدما غادر كل من فيرتز ولوكاس هراديسكي وجرانيت شاكا وجوناثان تاه وجيريمي فريمبونج».

وذكرت تقارير أن المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس اقترب من الرحيل إلى ميلان الإيطالي، فيما نفى رولفس التكهنات حول رحيل محتمل للاعب الوسط الأرجنتيني إكزكويل بالاسيوس.

وقال رولفس على هامش إحدى الفعاليات التي نظمتها صحيفة «راينشه بوست»: «قرأت تلك الأخبار أيضاً، لكن لم أتحدث عن أي شيء آخر، ولم يكن هناك مناقشات حول الأمر لا من اللاعب نفسه أو من وكيله».

وأضاف: «نريد الاحتفاظ ببالاسيوس وهذا أمر واضح».

ويرتبط بالاسيوس «26 عاماً» بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2028، كما أعلن ليفركوزن عن تعاقده مع المدافع الفرنسي الدولي لويك بادي «25 عاماً»، قادماً من إشبيلية الإسباني، حيث وصفه رولفس بأنه لاعب شاب، لكن لديه خبرة في مركز قلب الدفاع والذي اعتاد على اللعب به في مواجهة مهاجمين من الطراز الرفيع في الدوري الإسباني.

وأضاف: «لويك لاعب صلب جداً على المستوى البدني ويمكنه قراءة المباراة، وهو إضافة لتدعيم دفاعنا، لدينا تنافسية عالية في خط الدفاع».