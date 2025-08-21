ليفربول يفتقد «الدولي الجديد» 3 أسابيع!

لندن (أ ف ب)



يغيب الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفقاَ لما أعلنه مدرب ليفربول أرني سلوت.

خرج لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق بعد مرور ساعة من عمر اللقاء امام بورنموث (4-2) في المرحلة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمره الصحفي «كان الطاقم الطبي على حق تماماً بشأن جيريمي عندما طلب مني استبداله، لأنه لن يكون متاحاً حتى نهاية فترة التوقف الدولي».

وأضاف «أعتقد أنني تعرضت لانتقادات لاستبداله، أليس كذلك؟».

وأردف «لقد قلت مباشرة بعد المباراة إن الأمر لا علاقة له بأدائه، لكننا شعرنا أنه يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، وبكلمة «نحن» لا أقصد أنا، بل الطاقم الطبي».

تعاقد ليفربول مع فريمبونج في مايو مقابل 39.6 مليون دولار لتعويض رحيل نجمه ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني.

بدوره، عاد الظهير الأيمن الآخر الإيرلندي الشمالي كونور برادلي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

يحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل الاثنين ضمن ختام المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وتكتسب المباراة بعداً خاصاً في ظلّ الجدل القائم حول الانتقال المتعثر للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من «الماجبايز» إلى ريدز.