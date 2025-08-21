الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دورتموند يأمل في «العودة القوية» لمدافعه

دورتموند يأمل في «العودة القوية» لمدافعه
21 أغسطس 2025 20:09

دوسلدورف (د ب أ)

يأمل بوروسيا دورتموند في أن يستعيد لاعبه يان كوتو لياقته البدنية في الوقت المناسب قبل مواجهة الفريق الأولى ببطولة الدوري الألماني السبت أمام سانت باولي، حيث يسعى الفريق الزائر لتقديم بداية قوية في الموسم الجديد.
وتعرض كوتو لتدخل قوي من كيلسي أوسو في المباراة التي فاز بها دورتموند على روت فايس إيسن 1- صفر، يوم الاثنين الماضي، في كأس ألمانيا، لينجو من إصابة خطيرة في الركبة وهو يتدرب حالياً.
وقال الكرواتي  كوفاتش، المدير الفني للفريق: «يان كوتو كان قادراً على فعل الكثير لديه ضمادة حول ركبته لكنه يبدو في حالة جيدة».
وأوضح كوفاتش أنه وفريقه واثقين، ولكن ليس بنسبة 100% في إمكانية مشاركته في خط الدفاع فيما تعرض لاعبون آخرون للإصابة.
ويواصل كل من إيمري كان وشلوتربيك ونيكلاس زوله الغياب، فيما قال كوفاتش إن جوليان ريرسون لديه مشكلة مستمرة في ربلة الساق.
واحتل دورتموند المركز الرابع في الموسم الماضي وتأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا بعد إنهاءه للموسم بشكل قوي.
لكن كوفاتش يأمل في الوقت الحالي أن ينجح الفريق في البداية بشكل جيد، وأن لا يكون مضطراً للتعويض في مراحل أخرى من الموسم، وذلك رغم قصر مدة الاستعداد للموسم الجديد بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.
وقال كوفاتش: «لدينا رغبة كبيرة في أن نلعب النصف الأول من الموسم بشكل جيد، لا أحد يعرف موقفه على وجه التحديد قبل الجولة الأولى».
وأضاف: «لن يكون الفريق في أفضل حالاته البدنية، لا يمكنك أن تعتقد ذلك إذا تدربت لمدة أسبوع واحد فقط».
ووصف كوفاتش بداية الفريق في هامبورج بأنه تحد كبير ومهمة صعبة لكنه أضاف أن فريقه لديه إمكانات كبيرة للفوز بالمباراة.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
